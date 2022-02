De rendabiliteit van PostNL komt sterker uit de coronacrisis.

PostNL publiceerde vorige week onverwacht snel voorlopige resultaten over het laatste kwartaal en heel 2021. Onder meer dankzij de boost die de coronacrisis gaf aan het pakjesverkeer is 2021 een grandcru-jaar geworden. Dankzij een sterke prestatie in het vierde kwartaal klopte PostNL nog licht de verwachtingen. De onderliggende bedrijfswinst van 2021 klokte af op 308 miljoen euro, terwijl PostNL een vork van 280 tot 310 miljoen euro als richtcijfer had meegegeven. De bedrijfswinst kreeg in het vierde kwartaal een zetje dankzij de aangescherpte rendabiliteit, zowel in het pakjesverkeer als in de klassieke postbedeling.In het vierde kwartaal daalde de bedrijfswinst gevoelig, maar dat is vooral te wijten aan de wegdeemsterende coronabonus. Het aantal verscheepte pakjes daalde met 5,3 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, maar onderliggend, zonder rekening te houden met het corona-effect, merkte PostNL een volumegroei van 9,1 procent op. Ook de eerstkomende jaren rekent het bedrijf op een verdere volumegroei van 11 tot 13 procent per jaar in het pakjesverkeer. In het postverkeer daalden de volumes met 8,9 procent in het vierde kwartaal. De onderliggende dalende trend trok zich dus opnieuw op gang, na een uitzonderlijk 2021, waarbij de postvolumes nagenoeg onveranderd bleven. Dankzij hogere prijzen en efficiëntiewinsten kon PostNL de marges in de postbedeling op punt houden.Door het wegebbende corona-effect zijn de sterke resultaten van 2021 niet voor herhaling vatbaar. Vorig jaar krikte de coronacrisis de bedrijfswinst op met 80 miljoen euro, maar voor dit jaar houdt PostNL niet langer rekening met een coronabonus. PostNL verwacht voor dit jaar een bedrijfswinst die in lijn zal liggen met de bedrijfswinst van 2021, maar dan zonder de coronabonus. Dat levert voor 2022 een te verwachten bedrijfswinst van ongeveer 230 miljoen euro op. Die stabilisatie van de bedrijfswinst is te wijten aan verschillende factoren. De verdere groei van het pakjesverkeer zal de winst stuwen, maar PostNL verwacht de eerstkomende maanden geen herstel van het grensoverschrijdende pakjesverkeer. Ook de hogere energie- en transportkosten, hogere pensioenkosten en de opstartkosten van de capaciteitsuitbreidingen zullen de winstgroei in het pakjesverkeer opeten. Daarnaast zal ook de klassieke postbedeling het uitstekende onderliggende resultaat van 2021 niet herhalen. De winstmarges zullen dit jaar wel hoger zijn dan in 2019. De rendabiliteit van PostNL komt dus sterker uit de coronacrisis.De sterke resultaten van 2021 vertalen zich in een aantrekkelijke vrije cashflow van 288 miljoen euro in 2021. Die cashflow laat het management toe een inkoopprogramma van eigen aandelen te lanceren in de periode 2021-2023 voor een bedrag van 250 miljoen euro. Op die manier koopt het bedrijf de aandelen in die in dezelfde periode als keuzedividend worden uitgekeerd. Het inkoopprogramma is tegen de huidige koersen goed voor ongeveer 9,5 procent van de uitstaande aandelen en verhoogt de winst per aandeel met 3 tot 5 cent. Over de winst van 2021 zal dit jaar een brutodividend van ongeveer 40 cent uitgekeerd worden. Voor 2022 mag op een dividend van ruim 30 cent gerekend worden.ConclusieDe correctie van de voorbije maanden biedt beleggers een nieuwe instapkans. De winst zal dit jaar achteruit moeten omdat de coronabonus verdwijnt, maar vanaf 2023 is opnieuw gestage winstgroei mogelijk. De waardering is heel aantrekkelijk met een koers-winstverhouding van 10 en een dividendrendement van 10 procent. We behouden het koopadvies. Advies: kopenRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 3,82 euroTicker: PNLISIN-code: NL0009739416Munt: euroMarkt: Euronext AmsterdamBeurskapitalisatie: 1,95 miljard euroK/w 2021: 8Verwachte k/w 2022: 10Koersverschil 12 maanden: +7%Koersverschil sinds jaarbegin: -2%Dividendrendement: 10%