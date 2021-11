De euforie is bekoeld, nu de zweepslag van de coronapandemie grotendeels is uitgewerkt.

Beleggers stuurden de koers van PostNL de voorbije maanden flink lager. Voor een stuk kan de correctie worden gelinkt aan de stevige rally die het aandeel kende tussen februari 2020 en mei 2021.Toen vervijfvoudigde de koers, waarbij de wanhoop van de eerste lockdown baan ruimde voor de euforie van een snelle en rendabele groei in de pakjesdivisie. De euforie is bekoeld, nu de zweepslag van de coronapandemie grotendeels is uitgewerkt. De toename van het pakjesverkeer moet de volgende jaren teren op een normale groei, die door PostNL op 11 tot 13 procent per jaar wordt geschat tussen 2021 en 2024. De groei is afhankelijk van de mate waarin mensen vasthouden aan de gewoonte om spullen online te bestellen en hoe de problemen in de aanvoerketens evolueren. De flessenhalzen maken het voor de grote klanten lastig hun pakketvolumes te voorspellen.De onderliggende business blijft groeien, maar de resultaten zullen in 2022 niet zo goed zijn als in 2021, omdat de bedrijfswinst dit jaar geniet van een uitzonderlijke covid-bonus van 75 miljoen euro. De terugkeer naar een normale activiteit heeft ook op de koers gewogen, maar tegen de huidige waarderingen lijkt het ergste achter de rug. Beleggers betalen 10 keer de winst van 2022, een jaar dat normaal grotendeels verstoken zal blijven van covid-effecten. De winst van 2022 moet ook de basis leggen voor een dividendrendement van ruim 8 procent. Dat blijft een heel aantrekkelijke waardering voor een aandeel dat vanaf 2023 opnieuw met winstgroei kan aanknopen.In de resultaten van het derde kwartaal zijn de sporen van de terugkeer naar de normaliteit al zichtbaar. De volumegroei in het pakjesverkeer bleef beperkt tot 1,6 procent. Niet-essentiële winkels waren tijdens de zomer open en relatief veel mensen gingen weer op reis. De povere groei is ook te wijten aan een hogere btw op niet-EU-goederen, wat woog op het internationale pakjesverkeer. Zonder de impact van covid schat PostNL de volumegroei op 6,4 procent. In vergelijking met het derde kwartaal van 2019 zijn de volumes met 19 procent gestegen. Dat benadrukt dat het pakjesverkeer zijn groei voortzet.De genormaliseerde bedrijfswinst van de pakjesdivisie bleef steken op 27 miljoen euro. PostNL zegt dat de margedruk in de divisie te wijten is aan de opbouw van capaciteit die het bedrijf klaarstoomt voor de drukke eindejaarperiode. De kosten van de extra capaciteit wogen op de marges in het rustige zomerseizoen, maar moeten zich in vierde kwartaal dubbel en dik terugbetalen. PostNL rekent op een sterk vierde kwartaal om de verwachtingen van een genormaliseerde bedrijfswinst van 280 à 310 miljoen euro over heel 2021 te bevestigen. Die verwachtingen zijn dit jaar al twee keer verhoogd, maar daar zit dus ook een covid-bonus in.De postdivisie zette een meer dan behoorlijk derde kwartaal neer met een genormaliseerde bedrijfswinst van 12 miljoen euro. De volumes daalden nauwelijks, al is dat te danken aan eenmalig covid-gerelateerd postverkeer. Toch bleef ook de onderliggende volumedaling beperkt tot 5 procent. PostNL kan volgend jaar de postzegelprijs niet verhogen, maar dat maakt in de daaropvolgende jaren een matige stijging van de postzegelprijs mogelijk.ConclusieDe koers moet de terugkeer naar een normale activiteit en winstgevendheid verteren. De waardering blijft heel interessant. Beleggers betalen 10 keer de verwachte winst van 2022 en vanaf dat winstniveau is opnieuw groei mogelijk. Het dividendrendement van 8 procent over de winst van 2022 is ook heel aantrekkelijk. We behouden het koopadvies. Advies: KopenRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 3,8 euroTicker: PNLISIN-code: NL0009739416Munt: euroMarkt: Euronext AmsterdamBeurskapitalisatie: 1,95 miljard euroK/w 2020: 8Verwachte k/w 2021: 8Koersverschil 12 maanden: +40%Koersverschil sinds jaarbegin: +37%Dividendrendement: 9,4%