PostNL mag Sandd overnemen. Dat beschermt de positie van het bedrijf in de postmarkt, maar door de gestegen schuldgraad krijgt de belegger even geen dividend meer.

De Nederlandse toezichthouder had eerst nog 'neen' gezegd, maar de staatssecretaris voor Economische Zaken heeft eind september, zoals verwacht, toch ingestemd met de overname van het postbedrijf Sandd door de grote concurrent PostNL. De toezichthouder vreesde voor een te grote marktmacht voor het eengemaakte postbedrijf, maar Den Haag is bang dat te veel concurrentie de betaalbaarheid en de toegankelijkheid van het klassieke postverkeer in gevaar brengt.

