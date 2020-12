PostNL is één van de favoriete aandelen van Inside Beleggen voor 2021. Het bedrijf evolueert in sneltreinvaart van een klassiek postbedrijf naar een logistieke speler.

PostNL is de belangrijkste verdeler van klassieke post in Nederland en een van de grootste pakjesbezorger in de Benelux. Dankzij de opmars van de e-commerce vervelt PostNL in sneltreinvaart van een klassiek postbedrijf naar een logistieke speler. Het zwaartepunt van het bedrijf is definitief verschoven naar de pakjesdivisie. De brievenpost is nog goed voor een derde van de omzet, maar de bedrijfswinst is bijna integraal te danken aan het pakjesverkeer. De coronacrisis zette PostNL geen pad in de korf. Het klassieke postverkeer leed onder de zware economische crisis, maar in het spoor van de definitieve doorbraak en de snelle groei van de internethandel explodeerde ook het aantal te verschepen pakjes. In het tweede kwartaal stegen de volumes met een kwart. Over de eerste negen maanden van het jaar bedroeg de stijging 15 procent. De pakjesbonanza legde het bedrijf geen windeieren. Begin oktober trakteerde het bedrijf de aandeelhouders op fors hogere winstverwachtingen. Over heel 2020 rekent PostNL op een genormaliseerde bedrijfswinst van minstens 175 miljoen euro, terwijl in augustus nog op een bedrijfswinst van 110 à 130 miljoen euro werd gerekend. De aantrekkende winstgevendheid gaf de koers een stevig duwtje in de rug, maar het aandeel heeft de koerswinst de voorbije weken deels weer ingeleverd. Beleggers maken zich zorgen dat de snelle groei van het pakjesverkeer in het voorjaar niet kan worden volgehouden. Maar de consument omarmt e-commerce steeds meer als alternatief voor een fysiek winkelbezoek. Ook PostNL wordt, net als andere spelers, op dit ogenblik bedolven onder een nooit geziene pakjeslawine. Het bedrijf rekent een toeslag van 0,25 euro per pakje aan als compensatie voor de extra kosten die het bedrijf moet maken om de bezorgcapaciteit op te drijven. PostNL zal doorgaan op het elan van 2020. De verdere evolutie van de coronacrisis zaait nog onzekerheid over de business, maar het klassieke briefverkeer zal verder krimpen terwijl het pakjesverkeer gebeiteld zit voor verder groei. PostNL zal het bloeden van het briefverkeer stelpen met een defensieve strategie van kostenbesparingen en prijsverhogingen, daarbij geholpen door de overname van concurrent Sandd. In het pakjesverkeer moet het bedrijf munt kunnen slaan uit de verdere volumegroei. De winsttoename in het pakjesverkeer moet net als in 2020 een stuk groter zijn dan de winstdaling in het briefverkeer. PostNL zal volgend jaar opnieuw een dividend kunnen uitkeren, dankzij de toenemende winstgevendheid en de dalende schuldgraad. Aandeelhouders moeten in 2021 rekenen op een dividend van ongeveer 0,18 euro per aandeel, goed voor een dividendrendement van 6 procent.De koers heeft de voorbije maanden al een spectaculaire rit achter de rug. Tussen maart en oktober verdrievoudigde de koers zelfs, om de voorbije weken wat gas terug te nemen. Maar het vet is nog niet van de soep. De koersstijging is een logisch gevolg van de aantrekkende winstgevendheid en het dalende risicoprofiel. De waardering blijft daarom zeer aantrekkelijk, met een koers-winstverhouding van 12 en een ondernemingswaarde van 6 keer de bedrijfscashflow. Boven op die interessante waardering komt het groeiverhaal van e-commerce en het bijbehorende pakjesverkeer. Het spectaculaire groeiritme van het voorjaar is niet houdbaar, maar de internethandel zal de grote sprong voorwaarts niet meer afgeven, om de volgende jaren gestaag verder te groeien. De koers houdt nog onvoldoende rekening met dat potentieel op langere termijn. Intussen biedt het aandeel opnieuw een aantrekkelijk dividendrendement.Advies: KopenRisico: gemiddeldRating: 2BKoers: 2,7 euroTicker: PNLISIN-code: NL0009739416Munt: euroMarkt: Euronext AmsterdamBeurskapitalisatie: 1,37 miljard euroK/w 2020: 12Verwachte k/w 2021: 11Koersverschil 12 maanden: +37%Koersverschil sinds jaarbegin: +36%Dividendrendement: 6%