Covid-19 geeft de resultaten van het Nederlandse postbedrijf een onverwacht grote boost.

De cijfers van het vierde kwartaal van 2020 waren zodanig goed dat PostNL de publicatie van de resultaten vervroegd op de post moest doen. Over heel 2020 rekent de logistieke speler op een genormaliseerde bedrijfswinst van 240 miljoen euro. Dat is vijf keer meer dan in 2019, en 30 procent beter dan beleggers hadden verwacht. Covid-19 heeft een stevige hand in dat resultaat. PostNL schat dat 55 miljoen euro van de bedrijfswinst niet voor herhaling vatbaar is, omdat die bonus te danken is aan gedragswijzigingen die zijn verbonden aan covid-19. De lockdown in Nederland leidde tot een verdere explosie van het pakjesverkeer. In het vierde kwartaal stegen de verscheepte volumes met 30 procent. Voeg daar een betere prijsmix en benutting van het netwerk aan toe, en de bedrijfswinst uit het pakjesverkeer steeg in het vierde kwartaal tot 75 miljoen euro, tegenover 35 miljoen euro in het vierde kwartaal van 2019. PostNL zag de hectische eindejaarsperiode ook als een geslaagde test voor het distributiemodel, dat voldoende flexibiliteit bood om de pakketstromen te verwerken. Ook het klassieke postverkeer kreeg een onverwacht grote opkikker door de crisis. De volumedaling van het briefverkeer bleef in het vierde kwartaal beperkt tot 0,2 procent, terwijl de volumes in normale tijden vlot 10 procent toegeven. Mensen hebben in december, bij gebrek aan direct contact, heel wat wenskaarten naar elkaar gestuurd. Heel wat bedrijven hebben hun werknemers via de post een attentie gestuurd. Op die manier verdiende PostNL in het vierde kwartaal 82 miljoen euro bedrijfswinst aan het postverkeer. De oude tijden leken eventjes helemaal terug. Ook de synergievoordelen die PostNL puurde uit de overname van de concurrent Sandd hielpen om het postresultaat op te krikken. De covid-19-bonus van 55 miljoen euro is, gelukkig maar, dit jaar niet voor herhaling vatbaar. Voor dit jaar verwacht PostNL een genormaliseerde bedrijfswinst die hoger is dan de genormaliseerde bedrijfswinst van 2020, maar dan gecorrigeerd voor het uitzonderlijke covid-19-resultaat. De verdere verbetering van de vergelijkbare resultaten zal vooral komen van de pakjesdivisie, gedeeltelijk tenietgedaan door hogere kosten voor pensioenverplichtingen en aanloopkosten voor de nieuwe distributiecentra. Mogelijk zijn die vooruitzichten te conservatief, omdat e-commerce nog meer ingeburgerd is geraakt, en omdat de activiteiten zeker in de eerste maanden van het jaar nog een duwtje in de rug zullen krijgen van de maatregelen om het hardnekkige virus in toom te houden.De resultaten van 2020 zijn voldoende goed om dit jaar een dividend over deze resultaten te betalen aan de aandeelhouders. PostNL zal minstens 70 procent van het genormaliseerde totaalresultaat van 195 miljoen uitkeren, goed voor een dividend van 0,28 euro per aandeel. Dat levert een aantrekkelijk dividendrendement van ruim 8 procent op. Het dividend wordt ook ondersteund door stevige vrije cashflows en een solide balans. De netto financiële schulden blijven beperkt tot ongeveer 1 keer de bedrijfscashflow.ConclusieCovid-19 geeft de resultaten van PostNL een onverwacht grote boost. Een deel van die bonus is niet voor herhaling vatbaar, maar het bedrijf kan de volgende jaren blijven surfen op het groeiende pakjesverkeer. Ondanks de sterke koersstijging van de voorbije twaalf maanden blijft de waardering met een koers-winstverhouding van 11 en een ondernemingswaarde van 5 keer de bedrijfscashflow heel interessant. Het dividendrendement van 8 procent is een extra troef. We behouden het koopadvies. Advies: KopenRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 3,48 euroTicker: PNLISIN-code: NL0009739416Munt: euroMarkt: Euronext AmsterdamBeurskapitalisatie: 1,68 miljard euroK/w 2020: 8Verwachte k/w 2021: 11Koersverschil 12 maanden: +118%Koersverschil sinds jaarbegin: +32%Dividendrendement: 8%