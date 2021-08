PostNL kon voor de tweede keer dit jaar de verwachtingen optrekken. Vooral de nieuwe prognose voor 2024 belooft nog een fraaie toekomst. In het spoor van een verdere stijging van het pakjesverkeer, rekent PostNL in 2024 op een recurrente bedrijfswinst van 330 tot 370 miljoen euro, wat 60 tot 80 miljoen euro meer is dan de eerdere prognose van het management. De bedrijfswinst vertaalt zich in een nettowinst van minstens 250 miljoen euro, terwijl de beurskapitalisatie van PostNL vandaag 2,2 miljard euro is. Beleggers betalen vandaag dus negen keer de verhoopte winst van 2024, wat allesbehalve overdreven is voor een bedrijf dat ook na 2024 op groei mag rekenen.

De beurs reageerde niet positief op deze verhoogde verwachtingen. De koers is de voorbije maanden al flink gestegen en beleggers kijken nu liever even de kat uit de boom. De verhoogde prognose voor 2021, die een bedrijfswinst van 280 à 310 miljoen euro naar voren schuift, kon ook op weinig applaus rekenen. Dat winstcijfer rust nog op een positief maar tijdelijk effect van covid-19. Bovendien kreeg de winst in het tweede kwartaal vooral een opkikker van het klassieke postverkeer, terwijl de winstgevendheid van de pakjesdivisiestagneerde. In 2022 zal de bedrijfswinst zelfs dalen vergeleken met 2021, omdat het positieve effect van covid-19 normaal gezien wegvalt. Dit jaar zorgde covid-19 voor een boost van de bedrijfswinst met 70 miljoen euro dankzij extra pakjes- en briefverkeer. Het verlies van zo'n grote bonus valt in 2022 niet goed te maken met de onderliggende groei van de activiteiten.In het tweede kwartaal verscheepte PostNL 11,4 procent meer pakjes in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Covid-19 inspireerde de mensen om meer online te kopen, maar dat was tijdens het tweede kwartaal van vorig jaar ook al het geval. PostNL schat de onderliggende groei van het pakjesverkeer, een groei die geen rekening houdt met de impact van covid-19, op ongeveer 10 procent. Voor de volgende jaren rekent PostNL op een jaarlijkse groei van het pakjesverkeer van 11 tot 13 procent. Het is nog niet duidelijk in welke mate consumenten die bijna verplicht werden om online te winkelen dat ook blijven doen nu de fysieke winkels opnieuw onbeperkt open zijn. PostNL verhoogt in elk geval het investeringsbudget met liefst 450 miljoen euro om de distributiecapaciteit op te voeren. In de periode 2022-2024 wordt 950 miljoen euro geïnvesteerd. De schuldgraad blijft met ongeveer één keer de bedrijfscashflow vlot onder controle, want zowel de investeringen als het dividend kunnen worden gefinancierd met de operationele cashflows. De winstgevendheid van de pakjesdivisie kreeg in het tweede kwartaal een knauw en daalde van 60 naar 54 miljoen euro, al is dat ook te wijten aan eenmalig hogere kosten. PostNL schat de onderliggende stijging van de bedrijfswinst op 6 miljoen euro.In het klassieke postverkeer stegen de verscheepte volumes met 4,8 procent in het tweede kwartaal, al was het gemakkelijk vergelijken met het tweede kwartaal van vorig jaar én zorgden de vaccinatie-uitnodigingen voor extra postverkeer. De bedrijfswinst van deze divisie dikte stevig aan tot 23 miljoen euro, maar dat feestje blijft niet duren. Onderliggend daalde het postverkeer met 7 procent en voor de volgende kwartalen houdt PostNL rekening met een volumedaling van 8 procent op jaarbasis.ConclusieNa de forse stijging in de eerste helft van het jaar is de koersontwikkeling toe aan een adempauze. De stevige covid-bonus verdwijnt normaal gezien, waardoor de bedrijfswinst volgend jaar zal dalen. Onderliggend gaat de groei van de pakjesdivisie onverminderd door, waardoor PostNL de verwachtingen voor 2024 fors kan optrekken. De waardering blijft met een koerswinstverhouding van 10 en een dividendrendement van 8 procent heel fair. Het kan tijd vragen vooraleer de koers opnieuw de weg naar boven kiest, maar we behouden het koopadvies.Advies: kopenRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 4,44 euroTicker: PNLISIN-code: NL0009739416Munt: euroMarkt: Euronext AmsterdamBeurskapitalisatie: 2,26 miljard euroK/w 2020: 8Verwachte k/w 2021: 10Koersverschil 12 maanden: +83%Koersverschil sinds jaarbegin: +57%Dividendrendement: 8%