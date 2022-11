Van de hoge coronawinsten in 2021 blijft dit jaar amper een derde over. De beurskoers volgde die daling.

Zelden zijn de marktomstandigheden zo snel in de verkeerde richting gekanteld als bij PostNL. Vorig jaar hield het postbedrijf nog fraaie resultaten over aan de pakjesbonanza in het spoor van de coronacrisis. Nog geen twaalf maanden later is dat gunstige plaatje helemaal verdampt. Het bedrijf zit in de tang tussen licht dalende inkomsten en fel stijgende kosten. Het pakjesverkeer staat onder druk omdat hoge energierekeningen de koopkracht en het vertrouwen van de consument aanvreten. Ook de coronabonus is verdwenen nu de consument opnieuw onbekommerd de winkels kan opzoeken in plaats van online de boodschappen bij elkaar te klikken. Terwijl de inkomsten dalen, swingen de kosten de pan uit. Ook PostNL wordt geconfronteerd met hogere energiekosten en hogere l...

Zelden zijn de marktomstandigheden zo snel in de verkeerde richting gekanteld als bij PostNL. Vorig jaar hield het postbedrijf nog fraaie resultaten over aan de pakjesbonanza in het spoor van de coronacrisis. Nog geen twaalf maanden later is dat gunstige plaatje helemaal verdampt. Het bedrijf zit in de tang tussen licht dalende inkomsten en fel stijgende kosten. Het pakjesverkeer staat onder druk omdat hoge energierekeningen de koopkracht en het vertrouwen van de consument aanvreten. Ook de coronabonus is verdwenen nu de consument opnieuw onbekommerd de winkels kan opzoeken in plaats van online de boodschappen bij elkaar te klikken. Terwijl de inkomsten dalen, swingen de kosten de pan uit. Ook PostNL wordt geconfronteerd met hogere energiekosten en hogere looneisen van de werknemers als reactie op de hoge inflatie, die in Nederland in september opliep tot 15 procent. De hogere kosten wegen zwaar op het resultaat omdat PostNL voorzichtig is met prijsverhogingen.In coronajaar 2021 boekte PostNL nog een genormaliseerde bedrijfswinst van 308 miljoen euro. Zonder de coronabonus rekende het bedrijf voor dit jaar aanvankelijk op een genormaliseerde bedrijfswinst van 145 tot 175 miljoen euro. Vorige maand moest het bedrijf die vooruitzichten schrappen omdat de moeilijke marktomstandigheden het bedrijf harder en langer dan verwacht in de tang nemen. Het management schoof geen nieuw richtcijfer naar voren, maar een daling van de genormaliseerde bedrijfswinst tot minder dan 100 miljoen euro hoort zeker bij de mogelijkheden. De fel gedaalde beurskoers en marktkapitalisatie is een correcte reflectie van dat lagere winstpotentieel.In het derde kwartaal daalde de omzet met 3 procent tot 709 miljoen euro, terwijl de genormaliseerde bedrijfswinst 20 miljoen euro in het rood dook, tegenover nog een winst van 23 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar. Aan de basis van dat povere kwartaalrapport lagen de stijging van de kosten en een stagnatie van het pakketvolume, terwijl PostNL eerder op een volumestijging met 10 procent had gerekend. Ook het briefverkeer ging met een volumedaling van 9,3 procent harder onderuit dan verwacht. Een kleine opsteker is dat het pakjesverkeer na een bijzonder moeilijke zomer herstelde in september en oktober, wat een lichte groei ten opzichte van vorig jaar impliceert.Het is bang afwachten wat het vierde kwartaal brengt. Dat is voor postbedrijven veruit het belangrijkste van het jaar door het hoge pakjesverkeer rond de feestdagen. PostNL verwacht ongeveer evenveel pakjes te verschepen als vorig jaar. Het bedrijf wacht daarbij een delicate evenwichtsoefening. Het management neemt maatregelen om de kostenstructuur aan te passen aan de lager dan verwachte volumes, maar het bedrijf moet in staat blijven de piekvolumes vlot te verwerken. De bewegingsruimte wordt ook beperkt door de krappe arbeidsmarkt, wat het lastig maakt om tijdelijk werkkrachten te vinden. ConclusiePostNL is dit jaar onverwacht hard in de tang genomen tussen sterk oplopende kosten en licht dalende inkomsten. Van de hoge coronawinsten in 2021 blijft dit jaar amper een derde over. De beurskoers volgde die daling, zodat de waardering op basis van de huidige koersen fair te noemen is. Beleggers betalen vandaag ongeveer 10 keer de verwachte winst voor dit jaar. Er zit dus al veel slecht nieuws in de koers, maar snel herstel is weinig waarschijnlijk. De pakketvolumes zouden in 2023 met een lichte groei moeten aanknopen, maar vooral de loonkosten zullen nog een tijdje stijgen. We adviseren het aandeel te behouden. Advies: houdenRisico: gemiddeldRating: 2BKoers: 1,67 euroTicker: PNLISIN-code: NL0009739416Munt: euroMarkt: Euronext AmsterdamBeurskapitalisatie: 858 miljoen euroK/w 2021: 8Verwachte k/w 2022: 10Koersverschil 12 maanden: -56%Koersverschil sinds jaarbegin: -56%Dividendrendement: 7%