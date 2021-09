Vestas blijft kampen met een povere winstgevendheid als gevolg van flessenhalzen in de aanvoerketting en oplopende kosten.

De wind blaast nog altijd in het nadeel van Vestas. Ook in het tweede kwartaal bleven de omzet en winst onder de verwachtingen. De bedrijfswinstmarge bleef steken op een vrij povere 2,9 procent, terwijl het bedrijf een marge van 10 procent ambieert. Het bedrijf wijst naar de flessenhalzen en stijgende prijzen in de aanvoerketting, en naar de covid-19-pandemie, die de verkoop op een aantal afzetmarkten afremt. Toch is de zwakke winstgevendheid ook van eigen makelij. Het productaanbod was de voorbije jaren te complex geworden. In combinatie met een stevige werkdruk leidde dat tot hogere kosten en meer productiefouten die het bedrijf verplichtten extra provisies voor waarborgen aan te leggen. Vestas moest ook de verwachtingen voor 2021 neerwaarts bijstellen. Het management hoopt een marge te verdienen van 5 à 7 procent, tegenover een eerdere verwachting van 6 à 8 procent. De bijgestelde winstverwachting is best ambitieus. Ze impliceert een stevig winstherstel in de tweede helft van het jaar, terwijl de flessenhalzen in de aanvoerketting en de algemene kosteninflatie allesbehalve opgelost zijn. De kans is vrij groot dat het bedrijf ook de volgende kwartalen onder de verwachtingen blijft.De beurskoers heeft veel minder geleden onder de povere prestaties dan je zou verwachten. Er is een stevige correctie geweest in het begin van het jaar, maar de koers kon daarna herstellen, tegen de ontgoochelende prestaties in. Dat toont dat de koers vooral gedreven wordt door een grote vraag van fondsen die in ESG-aandelen beleggen. De voorbije kwartalen ging te veel geld op zoek naar een beperkt kransje 'groene' aandelen zoals Vestas, wat zich vertaalde in oplopende waarderingen. Begin dit jaar piekte de Global Clean Energy Index van de S&P 500 op een koers-winstverhouding van bijna 80. Na een stevige correctie eerder dit jaar noteert de index tegen ruim 40 keer de winst, wat nog altijd prijzig is. De koers van Vestas volgt meer de geldstromen naar ESG-fondsen dan de eigen resultaten. De vraag is hoe lang dat kan blijven duren. Om de eigen koers-winstverhouding van 50 te verdedigen, zal het bedrijf eerder vroeg dan laat met een stevig winstherstel moeten komen.Het rapport van het tweede kwartaal bood enkele aanknopingspunten. De prijzen voor nieuwe windturbines bevestigen een licht herstel. Vestas meldt dat de onderliggende winstgevendheid van de nieuwe projecten verbetert. Toch ligt er nog veel werk op de plank. De verkoop van turbines draaide net break-even, al heeft dat ook te maken met de integratie van de offshoredivisie die nog verlieslatend is. De bedrijfswinst kwam in het tweede kwartaal van de onderhoudsdivisie. Met een dik onderhoudsboek en stabiele marges blijft die afdeling een stevige bodem leggen onder de resultaten. Op langere termijn blijven de vooruitzichten gunstig. Wind zorgt voor 6 procent van de mondiale elektriciteitsproductie. Tegen 2050 moet het aandeel van hernieuwbare energie gestegen zijn naar 56 procent op een elektriciteitsmarkt die 60 procent in omvang zal toenemen, verwacht Vestas.ConclusieVestas blijft kampen met een povere winstgevendheid als gevolg van flessenhalzen in de aanvoerketting en oplopende kosten. Die tegenwind lijkt niet meteen te gaan liggen. Toch blijft het aandeel met een koers-winstverhouding van 50 behoorlijk duur, met dank aan de hoge vraag van fondsen die in groene aandelen beleggen zonder zich te grote vragen te stellen over de waardering. De kans op betere instapmomenten is groot, daarom blijft het advies houden. Advies: houdenRisico: gemiddeldRating: 2BKoers: 34,1 euroTicker: VWSISIN-code: DK0061539921 Markt: XetraBeurskapitalisatie: 35,5 miljard euroK/w 2020: 50Verwachte k/w 2021: 50Koersverschil 12 maanden: +30%Koersverschil sinds jaarbegin: -13%Dividendrendement: 0,57%