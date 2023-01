2022 was voor de Belgische ontwikkelaar en uitbater van zonnepanelenparken in Duitsland en België een recordjaar. Bij de update over het derde kwartaal werden de jaarverwachtingen opnieuw verhoogd.

De jaaromzet zal uitkomen rond 80 miljoen euro, tegenover 62 à 65 miljoen oorspronkelijk verwacht. De verwachte bedrijfskasstroom of ebitda werd verhoogd van 49,1 miljoen euro (scenario met prijsplafond) à 55,4 miljoen (zonder prijsplafond) tot 70 miljoen. De nettokasstroom per aandeel steeg van initieel 0,53 euro à 0,61 euro naar 0,70 euro.

...

De jaaromzet zal uitkomen rond 80 miljoen euro, tegenover 62 à 65 miljoen oorspronkelijk verwacht. De verwachte bedrijfskasstroom of ebitda werd verhoogd van 49,1 miljoen euro (scenario met prijsplafond) à 55,4 miljoen (zonder prijsplafond) tot 70 miljoen. De nettokasstroom per aandeel steeg van initieel 0,53 euro à 0,61 euro naar 0,70 euro. Drie factoren drijven de recordcijfers. Vooreerst is er de sterke groei van de PV-portefeuille. Tijdens de eerste negen maanden steeg de operationele capaciteit met 21 procent tot 340 megawattpiek. Daarnaast was 2022 bovengemiddeld zonnig (6% hoger dan het langetermijngemiddelde) waardoor na een ongewoon somber 2021 (4% lager) het productierendement 2021 na negen maanden 10 procent hoger lag. Tot slot krikten de hoge elektriciteitsprijzen de gemiddelde gerealiseerde prijs met 20 procent op, van 198 euro naar 238 euro per megawattuur. Dat was voldoende voor een omzetstijging met 56 procent tot 74,1 miljoen euro en van de ebitda met 59 procent tot 66,8 miljoen. De geïnstalleerde capaciteit overschreed eind 2022 de beoogde mijlpaal van 400 megawattpiek. Bovendien verwierf 7C Solarparken in oktober de rechten op twee grote PV-projecten van in totaal 96 megawattpiek die normaal dit jaar worden gebouwd. Daarmee is de doelstelling van een geïnstalleerde capaciteit tegen eind 2024 van 525 megawattpiek al ruimschoots in het vizier. De verhoogde jaarverwachtingen houden rekening met een kostprijs van 3,3 miljoen euro (waarvan 2,7 miljoen in Duitsland) door een prijsplafond dat vanaf 1 december in Duitsland werd geïmplementeerd.ConclusieHoewel het ontbreken van een vaste einddatum voor het Duitse prijsplafond voor onzekerheid zorgt, verhogen we na de koersterugval het advies opnieuw naar koopwaardig (rating 1A). Het aandeel blijft door de uitstekende vooruitzichten en het sterke management een vaste defensieve waarde in de voorbeeldportefeuille.Advies: koopwaardigRisico: laagRating: 1AKoers: 4,25 euroTicker: HRPK GYISIN-code: DE000A11QW68Markt: FrankfurtBeurskapitalisatie: 331,5 miljoen euroK/w 2021: 30,4Verwachte k/w 2022: 14,6 Koersverschil 12 maanden: -5,4%Koersverschil sinds jaarbegin: -0,6%Dividendrendement: 2,6%