De coronacrisis spaart Agfa-Gevaert niet. In het derde kwartaal daalde de vergelijkbare omzet met 14 procent en de brutowinst met 19 procent, wat iets slechter was dan verwacht. Door hoge herstructureringskosten sloot het bedrijf het kwartaal af met 25 miljoen euro verlies. In de eerste negen maanden liep het verlies op tot 76 miljoen euro. Van het relatief betere 2019 heeft het coronajaar 2020 weinig overeind gelaten.

De coronacrisis spaart Agfa-Gevaert niet. In het derde kwartaal daalde de vergelijkbare omzet met 14 procent en de brutowinst met 19 procent, wat iets slechter was dan verwacht. Door hoge herstructureringskosten sloot het bedrijf het kwartaal af met 25 miljoen euro verlies. In de eerste negen maanden liep het verlies op tot 76 miljoen euro. Van het relatief betere 2019 heeft het coronajaar 2020 weinig overeind gelaten.Vooral de printactiviteiten leden onder de coronacrisis. Het grootste slachtoffer is de drukplatendivisie, die al kampte met een structureel dalende vraag. Ook van het prijzenfront komt weinig opbeurend nieuws. Al voor de crisis stonden de prijzen onder druk door de pittige concurrentie. Nu spreekt het management van prijsniveaus die niet duurzaam zijn. De lagere benutting van de capaciteit resulteert onvermijdelijk in lagere marges, zodat het management geen andere keuze heeft dat de eeuwige herstructurering van de divisie met de moed der wanhoop voort te zetten. Dit keer gaan fabrieken dicht in het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. In de eerste negen maanden van het jaar zakte de omzet van de divisie met 17 procent en liep het bedrijfsverlies op tot 21 miljoen euro. De coronacrisis versnelt de achteruitgang van deze activiteit van het verleden, die nog altijd 41 procent van de omzet levert. De vraag rijst hoelang het bedrijf dit dure achterhoedegevecht nog blijft voeren. De divisie Digital Print & Chemicals ontsnapt evenmin aan de coronacrisis. Veel bedrijven stelden investeringen in nieuwe drukmachines uit. Het bedrijf zegt wel klaar te zijn voor de heropleving van de markt, dankzij een vernieuwd productaanbod. De omzet van de divisie daalde met 20 procent, maar de marges bleven overeind. De radiologiedivisie werd geraakt omdat niet-coronagerelateerde ziekenhuisbezoeken uitgesteld werden, maar het vierde kwartaal bracht hier al herstel. In de directe radiografie koppelde Agfa een stijging van het marktaandeel aan een hogere marge. Per saldo leverde de divisie 10 procent van de omzet en 32 procent van de bedrijfswinst in.Het kroonjuweel van de groep, de software voor het beheer van medische beelden in ziekenhuizen, was wel immuun voor de crisis. De omzetdaling van 7 procent is te wijten aan de keuze om de dienstverlening aan minder rendabele klanten en landen stop te zetten, wat resulteert in hogere marges. Over de eerste negen maanden was er een bedrijfswinst van 14 miljoen euro. De volgende jaren moet de bedrijfscashflow hier met 20 procent per jaar stijgen.Vergeet ook niet dat Agfa vorig jaar een deel van deze divisie verkocht voor 975 miljoen euro. Die transactie versterkte de financiële slagkracht, maar nam een hap uit de winst. Van dat geld gaat 350 miljoen euro naar de afbouw van de pensioenverplichtingen tot minder dan 700 miljoen euro. Dat moet de kasuitstroom die gepaard gaat met die verplichtingen, verminderen van 80 miljoen euro nu naar 50 miljoen euro tegen 2026. Voor dit jaar verwacht het bedrijf een geleidelijk herstel van de resultaten. Op de middellange termijn ziet het management zelfs mogelijkheden om voordeel te halen uit de marktontwikkelingen als gevolg van de coronacrisis.ConclusieDe coronacrisis veroordeelde Agfa tot nieuwe herstructureringen en zware verliescijfers, maar vanaf het vierde kwartaal is geleidelijk herstel merkbaar. De drukplatendivisie blijft een blok aan het been. De beurswaarde van 689 miljoen euro bestaat voor 540 miljoen euro uit cash, maar de ogenschijnlijk lage waardering verdwijnt, als ook rekening gehouden wordt met de hoge pensioenverplichtingen. Het advies blijft daarom 'houden'. Advies: houdenRisico: hoogRating: 2CKoers: 4,01 euroTicker: AGE:BBISIN-code: BE0003755692Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 689 miljoen euroK/w 2020: -Verwachte k/w 2021: 15Koersverschil 12 maanden: -13%Koersverschil sinds jaarbegin: +3%Dividendrendement: -