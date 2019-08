Operationele en sociale problemen zijn eigen aan de mijnbouwsector. IAMGold heeft de pech dat dit jaar verschillende zaken samen voorkomen.

IAMGold publiceerde een tegenvallend kwartaalrapport, waarvan vooral de vooruitzichten ontgoochelden. In het voorbije tweede kwartaal boekte de groep operationeel vooruitgang tegenover het eerste drie maanden. Dat werd tenietgedaan door nieuwe problemen die deze zomer opdoken bij Rosebel in Suriname, met grote gevolgen op de productieprognoses van het volledige boekjaar. Rosebel levert in normale omstandigheden 35 procent van de groepsproductie.

...