De edelmetaalproductie van First Majestic herstelde fors in het derde kwartaal nu de drie operationele mijnen van de groep in Mexico weer op volle kracht operationeel zijn. De productie van zilver (3,2 miljoen troy ounce) en goud (25.771 troy ounce) klom met respectievelijk 72 en 63 procent, samen goed voor 5,2 miljoen troy ounce zilverequivalent. Dat is bijna de helft meer dan in het tweede kwartaal. Na drie kwartalen in 2020 bedraagt de productie 14,9 miljoen troy ounce zilverequivalent. De eerdere productieprognose voor het volledige boekjaar (21,4 tot 22,9 miljoen troy ounce) blijft gehandhaafd. Het aandeel van zilver in de omzet wordt op 67 procent geschat.Omdat de vaste kosten over een hogere output werden gespreid, namen de productiekosten een flinke duik naar 9,94 dollar per troy ounce. Dat is 46 procent minder dan in het tweede kwartaal, en 8 procent lager dan een jaar eerder. First Majestic had nochtans extra kosten. Zo moeten volgens de Mexicaanse wet kwetsbare werknemers (ouder dan 60 of met een onderliggende kwaal) worden doorbetaald. Het gaat om 11 procent van het werknemersbestand. Voorts moet de mijngroep ook opdraaien voor alle testkosten. La Encantada, de kleinste mijn van de groep, zag de output op jaarbasis verdubbelen naar bijna 1 miljoen troy ounce zilver. Het blijft in verhouding wel de duurste mijn van de groep met productiekosten van 12,11 dollar. Santa Elena produceerde 1,1 miljoen troy ounce tegen gemiddeld 6,37 dollar. Die kosten zullen in de nabije toekomst nog dalen, want in het eerste kwartaal van volgend jaar wordt de nieuwe lng-installatie operationeel die de uitgaven voor brandstof sterk zal verminderen. De productie zal in het lopende kwartaal een boost krijgen door extra personeelsleden en het ontginnen van rijkere ertslagen. Het Ermitaño-uitbreidingsproject ligt op schema. Bijna de helft van de geplande kapitaaluitgaven voor Santa Elena gaan naar Ermitaño (4,1 miljoen dollar). San Dimas blijft de grootste mijn met een productie van 3,13 miljoen troy ounce, het hoogste cijfer sinds de mijn in mei 2018 werd overgenomen en goed voor 60 procent van de groepsproductie. Met productiekosten van 4,09 dollar is San Dimas ook de meest winstgevende mijn van de groep. First Majestic ontving in het derde kwartaal gemiddeld 22,58 dollar per troy ounce verkocht zilver. Dat is 30 procent meer dan een kwartaal eerder. Samen met de hogere output leidde dat tot een omzetstijging van 34,9 naar 125,9 miljoen dollar. De operationele winst uit mijnbouwactiviteiten bedroeg 48 miljoen dollar tegenover nog een verlies van 7,8 miljoen in het tweede kwartaal. Netto bleef er 30,9 miljoen dollar over, maar dat was onvoldoende om de verliezen uit de eerste jaarhelft (42,4 miljoen) te compenseren.Een aandachtspunt is het conflict met de Mexicaanse belastingdiensten dat na een mislukte bemiddelingspoging is geëscaleerd. De autoriteiten eisen 209,2 miljoen dollar achterstallige belastingen over de periode van 2010 tot 2014. First Majestic gaat tegen de eis in beroep. ConclusieNa de kapitaaloperatie, waar ook mijnlegende Eric Sprott aan deelnam, klom de cashpositie naar 232,4 miljoen dollar. De schuld bestaat uit een converteerbare obligatielening van bijna 140 miljoen dollar. First Majestic heeft verder nog een ongebruikte kredietlijn van 75 miljoen dollar ter beschikking. Met een oog op een verdere klim van de zilverprijs blijft het aandeel koopwaardig (rating 1B). Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 10,88 dollarTicker: AG USISIN-code: CA32076V1031Markt: New York Stock ExchangeBeurskapitalisatie: 2,2 miljard dollarK/w 2019: -Verwachte k/w 2020: 113Koersverschil 12 maanden: +6%Koersverschil sinds jaarbegin: -12%Dividendrendement: -