Pan American Silver (PAAS) beschikt over negen operationele activa gespreid over Noord- en Zuid-Amerika. De groep werd hard getroffen door de coronacrisis met verplichte mijnsluitingen in Mexico, Peru, Bolivië en Argentinië. Alleen de twee Canadese mijnen Timmins West en Bell Creek bleven operationeel. De productie werd bij de meeste getroffen mijnen half maart stilgelegd en komt sinds een aantal weken mondjesmaat weer op gang.De impact op de cijfers van het eerste kwartaal bleef beperkt. De mijnen van de groep produceerden samen 5,56 miljoen troy ounce zilver en 156.100 troy ounce goud. Die cijfers zullen in het lopende kwartaal niet gehaald worden. In Mexico startte Dolores op 1 juni weer op. De mijn werkt op 60 tot 70 procent van de normale capaciteit. Bij La Colorada was dat al een week eerder het geval en bedraagt de benuttingsgraad al 70 tot 80 procent. De mijn kende wel problemen met de ventilatie van een mijnschacht. Daardoor werden tijdelijk minder rijke ertsen ontgonnen. Er is een voorlopige oplossing, een definitieve oplossing komt er pas volgend jaar. In Peru kregen Shahuindo en La Arena al op 15 mei groen licht om weer op te starten, maar bij Huaron en Morococha duurde het tot 6 juni. De mijnen in Bolivië en Argentinië werden vorige maand weer opgestart. De productieprognose voor het volledige boekjaar werd ingetrokken. PAAS mikte op een toename van de productie naar 27 tot 28,5 miljoen troy ounce zilver en 625.000 tot 675.000 troy ounce goud. We verwachten dat de groep over enkele weken met nieuwe prognoses komt. Ook de prijzen van de bijproducten lood en zink zijn sterk gedaald. Dat heeft negatieve gevolgen voor de productiekosten. PAAS had al een vrij brede marge van 10,25 tot 11,75 dollar voor zilver en 1090 tot 1170 dollar voor goud vooropgesteld. We verwachten dat de nieuwe cijfers aan de bovenkant van die vork zullen uitkomen, of erboven. Beleggers mogen zich niet blind staren op het hoge nettoverlies van 77,2 miljoen dollar in het eerste kwartaal, omdat het vooal om boekhoudkundige verliezen gaat die geen impact hebben op de kasstromen. PAAS moest een minwaarde boeken op de participatie in New Pacific Metals, terwijl dat een kwartaal eerder nog een meerwaarde was. Ook de belastingfactuur en de kosten voor de mijnsluitingen waren verantwoordelijk voor de rode cijfers. Zonder eenmalige elementen bleef het nettoverlies beperkt tot 7,6 miljoen dollar. De cashpositie dikte op kwartaalbasis met 27,3 miljoen dollar aan naar 147,8 miljoen dollar. Samen met de activa op korte termijn brengt dat de beschikbare liquiditeit op 239,2 miljoen dollar. Dat cijfer wordt aangevuld met een kredietfaciliteit van 260 miljoen dollar. De groepsschuld, inclusief leaseverplichtingen, bedraagt 299,2 miljoen dollar, wat de nettoschuld op 60 miljoen dollar brengt. Het dividend werd opgetrokken van 3,5 naar 5 dollarcent per aandeel en de uitbetaling op 29 mei kostte de groep 11,5 miljoen dollar. PAAS geeft voor kapitaaluitgaven prioriteit aan het exploratiesucces nabij La Colorada, waar naast zilver- ook koper-, lood- en zinkvoorraden werden ontdekt.ConclusieDe talrijke mijnsluitingen zullen een negatief effect hebben op de cijfers van het tweede kwartaal. Hoewel dat tot tijdelijk hogere kosten leidt, gaat het om uitgestelde en niet om verloren productie. Toch is een terugval na de kwartaalcijfers niet uitgesloten. Met het oog op een verdere klim van de zilver- en goudprijs blijft PAAS ook ondanks de ruime koersverdubbeling sinds het dieptepunt van maart koopwaardig.Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 27,02 dollarTicker: PAAS USISIN-code: US6516391066Markt: New York Stock ExchangeBeurskapitalisatie: 5,7 miljard dollarK/w 2019: 89Verwachte k/w 2020: 69Koersverschil 12 maanden: +135%Koersverschil sinds jaarbegin: +14%Dividendrendement: 0,7%