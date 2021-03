De lagere productie werd gecompenseerd door een hogere goudprijs waardoor 2020 financieel een vrij goed jaar was. In 2021 zullen de productie en de kosten in lijn liggen met die van 2020.

IAMGold heeft operationeel weer een moeilijk jaar achter de rug. Door coronamaatregelen en sociale onrust presteerde de Rosebel-mijn in Suriname ondermaats. Dat was ook het geval bij Westwood in Canada waar een aardbeving het mijnplan in de war stuurde. Enkel Essakane in Burkina Faso deed het goed. Het vierde kwartaal viel nog mee met een output van 169.000 troy ounce, slechts 5 procent minder dan een jaar eerder. Rosebel produceerde eind vorig jaar op 75 procent van de normale capaciteit. Dat is opgelopen naar 85 procent. Bij Westwood werden de ertsen uit voorraad en uit het bovengrondse deel van de mijn verwerkt. Dat drukte de kosten. Essakane stond in voor 103.000 troy ounce of meer dan 60 procent van de groepsproductie. IAMGold profiteerde van de hoge goudprijs in het vierde kwartaal door een deel van het goud in voorraad te verkopen. Dat leverde een recordomzet van 347,5 miljoen dollar op (+16% op jaarbasis) en een aangepaste nettowinst van 19,1 miljoen dollar tegenover een verlies van 0,6 miljoen dollar een jaar eerder. Het volledige boekjaar leverde een omzet van 1,24 miljard dollar en een aangepaste winst van 87,7 miljoen dollar (0,19 per aandeel) op. De jaarproductie lag met 653.000 troy ounce 8 procent lager dan een jaar eerder en in lijn met de prognose van 630.000 tot 680.000. De productiekosten kwamen 9 procent hoger uit dan een jaar eerder met 1232 dollar per troy ounce. De productiekosten van Rosebel lagen met 1224 dollar in lijn met het groepsgemiddelde, maar de mijn produceerde wel 16 procent minder goud dan een jaar eerder. Westwood zag de output met 13 procent afkalven waardoor Essakane de meubelen moest redden met een output van 364.000 troy ounce en productiekosten van 1098 dollar.2021 wordt een doorslagje van vorig jaar en dat is ontgoochelend. IAMGold stelt een output tussen 630.000 en 700.000 troy ounce voorop en een totale kostprijs tussen 1230 en 1280 dollar. Essakane kan dit jaar tot 10 procent meer goud opleveren door een aanpassing aan de verwerkingsinstallatie. Bij Rosebel is er een verwachte stijging van 5 tot 17 procent. Westwood zou slechts 45.000 tot 65.000 troy ounce goud opleveren naargelang de snelheid waarmee het ondergrondse deel van de mijn weer kan worden opengesteld. Voor groei is het wachten op Coté Gold, waarvan de bouw is gestart. Coté beschikt over 7,3 miljoen troy ounce goudreserves en zal gemiddeld 367.000 troy ounce per jaar produceren. De financiën van de gouddelver zijn robuust. IAMGold realiseerde vorig boekjaar een vrije kasstroom van 223,2 miljoen dollar, bijna 4 keer zoveel als een jaar eerder. Daardoor steeg de hoeveelheid cash en investeringen naar 947,5 miljoen dollar, aangevuld met een kredietlijn van 500 miljoen dollar die loopt tot 2025. Vorig jaar werd een oude obligatielening van 400 miljoen dollar tegen 7 procent geherfinancierd en vervangen door een nieuwe van 450 miljoen met een langere looptijd (2028) en een lagere rentevoet (5,75%). IAMGold heeft 192.000 troy ounce van de output van dit jaar al op voorhand verkocht tegen prijzen van 1600 tot 3000 dollar per troy ounce.ConclusieDe lagere productie werd gecompenseerd door een hogere goudprijs waardoor 2020 financieel een vrij goed jaar was. In 2021 zullen de productie en de kosten in lijn liggen met die van 2020. Op structurele groei is het wachten op Coté Gold dat ten vroegste binnen twee jaar operationeel wordt. IAMGold staat financieel sterk en noteert tegen 0,6 keer de boekwaarde erg goedkoop. Goud zette 2021 zwak in, wat voor de mijnaandelen een extra koopkans biedt. Advies: koopwaardig Risico: hoog Rating: 1CKoers: 3,08 dollarTicker: IAG USISIN-code: CA4509131088Markt: New York Stock ExchangeBeurskapitalisatie: 1,5 miljard dollarK/w 2020: 16Verwachte k/w 2021: 8Koersverschil 12 maanden: +10%Koersverschil sinds jaarbegin: -16%Dividendrendement: -