Het Canadese goudroyalty- en streamingbedrijf Sandstorm Gold Royalties overtuigde niet met de cijfers over het derde kwartaal. De productieonderbrekingen in het tweede kwartaal door de coronapandemie hadden een groter dan verwachte invloed.

Hoewel de meeste mijnen eind juni weer opstartten, was er geen normale productie in het derde kwartaal. Bovendien erkent Sandstorm de streaminginkomsten slechts nadat de ontvangen metaalproductie is verkocht. Typisch is dat een maand na de productie, maar voor sommige mijnen, zoals de belangrijke zilverstreamingovereenkomst met Yamana Gold, gebeurt dat maar een keer per kwartaal, op basis van de productie van het vorige kwartaal. Daardoor strandde de verkochte hoeveelheid goudequivalent in het derde kwartaal op 12.069 troy ounce, 30,2 procent minder dan in het derde kwartaal van 2019. Na negen maanden is er een daling met 23,8 procent tot 36.381 troy ounce goudequivalent.

...

Hoewel de meeste mijnen eind juni weer opstartten, was er geen normale productie in het derde kwartaal. Bovendien erkent Sandstorm de streaminginkomsten slechts nadat de ontvangen metaalproductie is verkocht. Typisch is dat een maand na de productie, maar voor sommige mijnen, zoals de belangrijke zilverstreamingovereenkomst met Yamana Gold, gebeurt dat maar een keer per kwartaal, op basis van de productie van het vorige kwartaal. Daardoor strandde de verkochte hoeveelheid goudequivalent in het derde kwartaal op 12.069 troy ounce, 30,2 procent minder dan in het derde kwartaal van 2019. Na negen maanden is er een daling met 23,8 procent tot 36.381 troy ounce goudequivalent. Topman Nolan Watson verwacht in het vierde kwartaal een recordomzet. Een tegenvaller was wel een mechanische panne op 27 september in de Braziliaanse Chapada-mijn. De productie ligt er tot eind november significant lager. Chapada droeg in het derde kwartaal 1280 troy ounce goudequivalent bij aan de verkoop. Gelukkig was er stevige rugwind van de hogere edelmetalenprijzen. De gemiddelde gerealiseerde goudprijs klom van 1491 dollar per troy ounce in het derde kwartaal van 2019 en 1715 dollar in het tweede kwartaal naar 1928 dollar (respectievelijk +29,3% en +12,4%). De omzet zakte van 25,8 naar 23,3 miljoen dollar (-9,7%; 18,7 miljoen in het tweede kwartaal). De recurrente (zonder eenmalige elementen) operationele kasstroom zakte van 18,2 miljoen dollar naar 18 miljoen en de nettowinst klom van 6,2 miljoen naar 6,5 miljoen of 3 dollarcent per aandeel.Zeer positief is dat eind oktober de kaspositie was opgelopen tot 75 miljoen dollar, van 43,4 miljoen op 30 juni. Samen met 67 miljoen dollar aan kerninvesteringen, leningen of aandelen in grondstoffenbedrijven, en een ongebruikte kredietlijn van 300 miljoen, geeft dat een recordcapaciteit voor nieuwe deals. In september kwam voorbarig een persbericht van Royal Gold over een gezamenlijke zilverstreamingdeal van 1 miljard dollar, waarvan 450 miljoen voor Sandstorm. De deal is niet rond, maar bevestigt de ambitie. Maar zelfs zonder nieuwe deals biedt het royaltymodel ook bij hogere edelmetalenprijzen heel wat opwaarts potentieel. De voorbije vier jaar zijn door exploratie op de 202 projecten waarmee Sandstorm een overeenkomst heeft, al telkens meer nieuwe reserves ontdekt dan de jaarlijkse productie. Die trend zal de komende jaren nog versnellen, aangezien de financieringsmogelijkheden verbeterden door de hogere prijzen. Momenteel wordt op twee derde van de projecten gezocht naar nieuwe reserves. Dat zal zich op termijn vertalen in nieuwe productie, zonder uitgaven voor Sandstorm. In het vierde kwartaal wordt een ontwerpstudie over de gedetailleerde ecologische impact van het Turkse Hod Maden-project ingediend, die de basis zal vormen voor de definitieve versie in het eerste kwartaal van 2021. In maart of april 2021 volgt de definitieve haalbaarheidsstudie. De verwachte opstart is opgeschoven van begin naar eind 2023.ConclusieHet aandeel van Sandstorm Gold verloor bijna 30 procent sinds de piek van eind juli door de daling van de goudprijs en het tragere productieherstel. Maar de groep is financieel sterker dan . We zien de terugval dan ook als een uitgelezen koopkans voor beleggers die nog geen positie aanhouden. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 7,60 dollarTicker: SAND USISIN-code: CA80013R2063Markt: NYSEBeurskapitalisatie: 1,47 miljard dollarK/w 2019: 90Verwachte k/w 2020: 76Koersverschil 12 maanden: +18%Koersverschil sinds jaarbegin: +2%Dividendrendement: -