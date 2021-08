Apple blijft een lieveling van Wall Street dankzij de hogere aandeelhoudersvergoedingen.

De uitrol van 5G, het recentste protocol voor mobiele communicatie, draait op volle toeren. Dat leidt tot een upgradecyclus voor mobiele toestellen, waar Apple het voorbije kwartaal van profiteerde. De omzet in het derde kwartaal van het fiscaal boekjaar 2021 steeg met 36 procent naar 81,4 miljard dollar, ruim boven de consensusverwachting van 73,8 miljard. Na drie kwartalen bedraagt de omzet 282,5 miljard, 35 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De consensusverwachting voor het boekjaar bedraagt 354,6 miljard dollar. Dat zou een groei met 29 procent op jaarbasis zijn, wat wellicht aan de conservatieve kant is.

...

De uitrol van 5G, het recentste protocol voor mobiele communicatie, draait op volle toeren. Dat leidt tot een upgradecyclus voor mobiele toestellen, waar Apple het voorbije kwartaal van profiteerde. De omzet in het derde kwartaal van het fiscaal boekjaar 2021 steeg met 36 procent naar 81,4 miljard dollar, ruim boven de consensusverwachting van 73,8 miljard. Na drie kwartalen bedraagt de omzet 282,5 miljard, 35 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De consensusverwachting voor het boekjaar bedraagt 354,6 miljard dollar. Dat zou een groei met 29 procent op jaarbasis zijn, wat wellicht aan de conservatieve kant is. De omzet uit de verkoop van producten steeg met 37 procent naar 64 miljard dollar. Het grootste deel kwam van de iPhone, die met 39,6 miljard dollar op jaarbasis bijna de helft meer opbracht en 49 procent van de groepsomzet leverde. De versie 12 (5G) en in het lagere marktsegment ook de iPhone SE zijn een succes. Ook het segment Wearables, Home & Accesories (Apple Watch, AirPods, HomePod) kwam met een omzetstijging van 36 procent naar 8,78 miljard dollar ver boven de consensusverwachting van 7,6 miljard dollar uit. Daarmee doet die afdeling het beter dan de Mac (+16%) en de iPad (+12%), die ook boven de verwachtingen presteerden. De omzet uit diensten nam met bijna een derde toe naar 17,5 miljard dollar, boven de verwachte 16,3 miljard. Daarmee stond de afdeling in voor 21,5 procent van de groepsomzet, iets minder dan een jaar geleden. Apple telde aan het einde van het derde kwartaal meer dan 700 miljoen betalende gebruikers voor zijn diensten. Dat is een groei met 6 procent op kwartaalbasis en 27 procent op jaarbasis. Geografisch schoot de regio Azië-Pacific de hoofdvogel af met een omzetgroei van 43,9 procent. Daarna volgden Europa (33,6%) en Noord- en Zuid-Amerika (32,9%). Apple realiseerde een brutomarge van 43,3 procent. Bij de producten (36%) ging de marge licht achteruit (-0,1%) en bij de diensten (69,8%) was er een daling met 0,3 procent. Kostenbesparingen compenseerden die kleine dalingen. De winst per aandeel verdubbelde naar 1,3 dollar (1,01 dollar verwacht). Na drie kwartalen in het boekjaar 2021 bedraagt de winst 4,38 dollar per aandeel, 72 procent meer dan een jaar eerder. Voor het lopende kwartaal verwacht Apple een impact van het chiptekort, met name op de productie van de iPhone en de iPad. In het derde kwartaal bleef de schade beperkt, dankzij de hoge voorraden. Apple verwacht dan ook iets minder groei in het dienstensegment.Sinds de start van het boekjaar bedroeg de vrije kasstroom 76 miljard dollar, 39 procent meer dan een jaar eerder. De groep verhoogde in april het dividend met 7 procent en breidde de aandeleninkoop met 90 miljard dollar uit. In het voorbije kwartaal keerde ze 29 miljard uit aan de aandeelhouders. De aandeleninkopen bedragen sinds begin dit jaar 72 miljard dollar, goed voor 2,8 procent van de uitstaande aandelen. Apple heeft 194 miljard dollar aan liquiditeiten (cash en verhandelbare activa) en 122 miljard dollar schuld. Dat levert een nettokaspositie van 72 miljard dollar op.Conclusie Apple noteert tegen 27 keer de verwachte winst van het lopende boekjaar, ongeveer de helft boven het historische gemiddelde. De groei zal op korte termijn niet stilvallen, maar zit al grotendeels in de koers verrekend. Door zijn hogere aandeelhoudersvergoedingen blijft Apple niettemin een Wall Street-lieveling. Het aandeel mag in portefeuille blijven, maar voor nieuwe aankopen wacht je beter op een terugval.Advies: houden/afwachtenRisico: gemiddeldRating: 2BKoers: 145,86 dollarMarkt: NasdaqTicker: AAPL USISIN-code: US0378331005Beurskapitalisatie: 2411 miljard dollarK/w 2020: 44Verwachte k/w 2021: 27Koersverschil 12 maanden: +27%Koersverschil sinds jaarbegin: +10%Dividendrendement: 0,6%