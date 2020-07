Heel wat analisten prefereren Tencent boven die andere Chinese gigant, Alibaba, door de snellere groeikansen in gaming. Wij beamen dat.

Prosus maakte vorig jaar een spectaculair debuut op Euronext Amsterdam als grootste beursintroductie in jaren in Europa. De koers sprong 30 procent hoger tot een piek van 77,4 euro, zodat de beurswaarde in de buurt van 125 miljard euro uitkwam. Daarmee is Prosus de grootste internetbelegging van Europa en moet het in beurswaarde op Euronext Amsterdam enkel Royal Dutch Shell en Unilever voor laten. Zowat 90 procent van de waarde wordt uitgemaakt door het 31 procentbelang in Tencent Holdings. Daarnaast zijn er nog participaties in DeliveryHero, Ctirp, iFood, Swiggy, MakeMyTrip, Udemy, Mail.ru enzovoort, en een behoorlijk kaspositie. Die kasreserve leek Prosus te zullen aanwenden om het Britse Just Eat over te nemen. De beursnieuweling deed een aantrekkelijk, vijandig bod, maar het management van Just Eat hield vast aan het bod van sectorgenoot Takeaway.com. Prosus werd naar de Amsterdamse beurs gebracht door het Zuid-Afrikaanse Naspers (74% van de aandelen). Het bedrijf werd opgericht in 1915 als De Nationale Pers, de moedermaatschappij voor de Nederlandstalige krant De Burger. Vandaag is het een mediaconglomeraat met haast een monopolie op de Afrikaanstalige nieuwsaanbieding en satelliettelevisie in Zuid-Afrika. De groep is actief in liefst 120 landen. Een van de cruciaalste beslissingen was om in mei 2001, tijdens het uiteenspatten van de internetzeepbel, een belang van 46,5 procent te nemen in Tencent voor 32 miljoen dollar. In 2011 lanceerde het Chinese techbedrijf de mobiele berichtenapp WeChat, dat is uitgegroeid tot het overheersende Chinese platform. Klanten kunnen er alles doen: gamen, winkelen, producten kopen, artikels lezen, tv-kijken, tickets reserveren, bellen, chatten en betalen. WeChat heeft maandelijks meer dan een miljard actieve gebruikers. Ze spenderen er gemiddeld anderhalf uur per dag. In tegenstelling tot de concurrentie, zijn online-advertenties niet de belangrijkste inkomstenbron, maar wel onlinegaming. Daarin heeft Tencent een marktaandeel van 60 procent in China. Het is het grootste onlinegamingbedrijf ter wereld. Tencent heeft de helft van de Chinese onlinemarkt in handen. De jongste jaren investeert het een aanzienlijk deel van de winsten in beloftevolle internetbedrijven. Naspers (Prosus) is met 31 procent nog altijd de grootste aandeelhouder van Tencent. Dat belang is vandaag afgerond 180 miljard dollar waard. Dat is meer dan 5000 keer de investering van achttien jaar geleden. Om de chronische onderwaardering van het Naspers-aandeel af te bouwen, kondigde de Nederlandse CEO Bob Van Dijk aan de internationale internetbelangen af te splitsen in Prosus. Tencent was de voorbije tijd aan het feest op de beurs en staat op een historisch record. Sinds de lockdown steeg de marktwaarde met bijna 60 miljard dollar door de toegenomen inkomsten uit gaming. De onlinegamingverkoop sprong 31 procent hoger en deed de groepsomzet met 26 procent klimmen. Prosus boekte tijdens het boekjaar 2019-2020 (afsluitdatum 31/3) 23 procent meer omzet (tot 21,5 miljard dollar) en 13 procent meer winst (tot 3,36 miljard dollar).ConclusieHet Prosus-aandeel biedt een kans om Tencent op Euronext Amsterdam te kopen met 20 procent korting. Heel wat analisten prefereren Tencent boven die andere Chinese gigant, Alibaba, door de snellere groeikansen in gaming. Wij beamen dat. Tencent Holdings is een van de meest beloftevolle groeiers. We hadden onze Prosus-aandelen wellicht beter niet tussentijds verkocht. Het is de bedoeling de positie tijdens een koerszwakte weer op te nemen.Advies: houden/afwachtenRisico: gemiddeldRating: 2B Koers: 82,16 euroTicker: PRX NAISIN-code: NL0013654783Markt: Euronext AmsterdamBeurskapitalisatie: 133,2 miljard euroK/w 2019: 43Verwachte k/w 2020: 42Koersverschil 12 maanden: -Koersverschil sinds jaarbegin: +20%Dividendrendement: -