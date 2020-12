Prosus is één van de favoriete aandelen van Inside Beleggen voor 2021. De aantrekkingskracht van het aandeel is de kans om Tencent met een korting van ongeveer 35 procent te kopen.

Prosus werd in september 2019 naar de Amsterdamse beurs gebracht door het Zuid-Afrikaanse Naspers (72,7% van de aandelen). Het bedrijf werd opgericht in 1915 als De Nationale Pers, de moedermaatschappij voor de Nederlandstalige krant De Burger. Vandaag is het een mediaconglomeraat met bijna een monopolie op de Afrikaanstalige nieuwsaanbieding en satelliettelevisie in Zuid-Afrika. In mei 2001, tijdens het uiteenspatten van de internetzeepbel, nam het bedrijf een belang van 46,5 procent in Tencent Holdings voor 32 miljoen dollar. Dat is een van de cruciaalste beslissingen in de geschiedenis van het bedrijf. In 2011 lanceerde het Chinese techbedrijf de mobiele berichtenapp WeChat, dat is uitgegroeid tot het overheersende Chinese platform, waar klanten alles kunnen doen: gamen, winkelen, producten kopen, artikels lezen, tv kijken, tickets reserveren, bellen, chatten en betalen. WeChat heeft maandelijks meer dan een miljard actieve gebruikers, die er gemiddeld anderhalf uur per dag spenderen. Wereldwijd heeft Tencent de helft van de Chinese onlinemarkt in handen, een ongezien cijfer. Naspers (Prosus) is met 31 procent vandaag nog altijd de grootste aandeelhouder van Tencent. Dat belang is vandaag ruim 200 miljard dollar of meer dan 5000 keer de oorspronkelijke investering waard. Een kleine 90 procent van de waarde wordt uitgemaakt door het 31 procentbelang in Tencent Holdings. Daarnaast zijn er nog participaties in onder meer DeliveryHero, Ctirp, iFood, Swiggy, MakeMyTrip, Udemy, en Mail.ru.Tencent staat dicht bij een record op de beurs. Sinds het begin van het jaar steeg de marktwaarde met haast 250 miljard dollar door de toegenomen inkomsten uit gaming dankzij de quarantainemaatregelen. In het derde kwartaal maakte de omzet van gaming op de smartphone een nieuwe sprong van 61 procent en de totaalomzet van onlinegamen klom 41 procent. Zo kon Tencent in het derde kwartaal een omzettoename met 29 procent te rapporteren en een stijging van de nettowinst met 30 procent halen. Prosus boekte in de eerste zes maanden van het boekjaar 2020-2021 (afsluitdatum 31 maart) 32 procent meer omzet (tot 12,7 miljard dollar) en 29 procent meer kernwinst (tot 2,2 miljard dollar).Met de aankondiging de internationale internetbelangen van Naspers af te splitsen in Prosus, wilde de Nederlandse CEO Bob Van Dijk de chronische onderwaardering van het Naspers-aandeel afbouwen. Het gewicht van Naspers op in de Zuid-Afrikaanse beursindex werd onbeheersbaar groot. Maar ruim een jaar na de beursgang op Euronext Amsterdam is daarin nog niet veel verandering gekomen. Gelukkig beschikt Prosus over een nettokaspositie van 4,3 miljard dollar, waarvan 1,7 miljard dollar zal worden gebruikt om eigen aandelen in te kopen. Daarnaast is er nog ruimte om een of meerdere beloftevolle e-commercebedrijven over te nemen. Eerder dit jaar greep Prosus nog naast het Britse Just Eat. Boven op een aanhoudende omzet- en winstgroei rekenen we volgend jaar ook op de afbouw van de korting op de intrinsieke waarde. Prosus is veruit het grootste internetbedrijf van Europa. De aantrekkingskracht van het aandeel is overduidelijk de kans om Tencent bij op Euronext Amsterdam te kopen met een korting van ongeveer 35 procent. Heel wat analisten prefereren Tencent boven die andere Chinese gigant Alibaba wegens de snellere groeikansen in gaming. Tencent Holdings is een van de meest beloftevolle groeiers voor de komende jaren. Verschenen op insidebeleggen.be op 14 december Advies: koopwaardigRisico: laagRating: 1A Koers: 92,54 euroTicker: PRX NAISIN-code: NL0013654783Markt: Euronext AmsterdamBeurskapitalisatie: 150,7 miljard euroK/w 2019: 42Verwachte k/w 2020: 39,5Koersverschil 12 maanden: +54%Koersverschil sinds jaarbegin: +39%Dividendrendement: -