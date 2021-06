De koers van het grootste internetbedrijf van Europa is voldoende teruggevallen. De markt overschat de impact van de maatregelen van de Chinese autoriteiten.

Prosus blonk de voorbije zes maanden niet uit op de beurs. Sinds de piek begin februari net onder 110 euro ging het aandeel ruim 20 procent lager, tegen de beurstrend in. Er was de sectorrotatie, weg van groeiwaarden naar waarde-aandelen, maar ook de strengere behandeling van de eigen techgiganten door de Chinese autoriteiten. Het begon met Alibaba naar aanleiding van kritiek van stichter Jack Ma op de autoriteiten, maar breidde uit naar een onderzoek van alle belangrijke Chinese techspelers over misbruik van hun marktpositie. Dat gaf aanleiding tot enkele boetes en strengere regulering. Ook de beurskoersen bleven maandenlang onder druk staan. Prosus werd in september 2019 naar de Amsterdamse beurs gebracht door het Zuid-Afrikaanse Naspers, een van de markantste beurssprookjes van de afgelopen decennia. Het Zuid-Afrikaanse mediabedrijf maakte van de uiteenspatting van de internetzeepbel in 2001 gebruik om een belang van 46,5 procent te nemen in Tencent Holdings, voor amper 32 miljoen dollar. Intussen is Tencent Holdings niet alleen uitgegroeid tot het grootste onlinegamingbedrijf ter wereld, het heeft ook via de app WeChat de helft van de Chinese onlinemarkt in handen. Dat overheersende Chinese platform, waar klanten alles kunnen doen - gamen, winkelen, artikels lezen, tv-kijken, tickets reserveren, bellen, chatten en betalen - heeft maandelijks 1,23 miljard actieve gebruikers, die er gemiddeld anderhalf uur per dag spenderen. De meest recente kwartaalcijfers van Tencent toonden een omzetstijging van 26 procent tot 133,6 miljard Chinese yuan en een winstsprong van 30 procent tot 33,2 miljard yuan.Van de oorspronkelijke 46,5 procent in Tencent heeft Prosus nog afgerond 29 procent in handen, met een beurswaarde in de buurt van 210 miljard dollar. Dat is meer dan 5000 keer de oorspronkelijke investering. Ruim 80 procent van de waarde van Prosus wordt uitgemaakt door het 29 procentbelang in Tencent Holdings. Daarnaast zijn er nog participaties in onder meer DeliveryHero, Ctirp, iFood, Swiggy, MakeMyTrip, Udemy en Mail.ru. Tencent heeft nog het overwicht in de Prosus-portefeuille, maar het is de bedoeling van het management om ook sterk te groeien in de andere activiteiten en het gewicht van Tencent te doen afnemen. De Nederlandse CEO Bob Van Dijk koos voor een notering op Euronext Amsterdam om de chronische onderwaardering van het aandeel af te bouwen. Maar bijna twee jaar na de beursgang is die stevige 'holdingdiscount' nog altijd aanwezig. Gelukkig beschikt Prosus over een stevige nettokaspositie, waarvan 1,7 miljard dollar wordt gebruikt voor de inkoop van eigen aandelen. Onlangs kocht Prosus nog aandelen over van Naspers. Enkele weken geleden werden de overname van Stack Overflow (een platform waar ontwikkelaars en techneuten kennis delen) voor 1,8 miljard dollar en een meerderheidsbelang in GoodHabitz aangekondigd. De jaarcijfers voor 2020-2021 lieten haast een verdubbeling van de winst per aandeel zien.ConclusieProsus was één van onze favorieten voor 2021 en zat een tijd in de voorbeeldportefeuille. In de eerste zes maanden was het het zwakst presterende aandeel uit de selectie. We hebben het tijdig uit de voorbeeldportefeuille gehaald. De koers van het grootste internetbedrijf van Europa is voldoende teruggevallen. De markt overschat de impact van de maatregelen van de Chinese autoriteiten. Bovendien is er de chronische onderwaardering van het aandeel tegenover de intrinsieke waarde. We verhogen het advies, waardoor het aandeel weer in aanmerking komt voor de voorbeeldportefeuille. Advies: koopwaardigRisico: laagRating: 1AKoers: 85,91 euroTicker: PRX NAISIN-code: NL0013654783Markt: Euronext AmsterdamBeurskapitalisatie: 139,1 miljard euroK/w 2020: 39Verwachte k/w 2021: 36Koersverschil 12 maanden: +13%Koersverschil sinds jaarbegin: -3%Dividendrendement: -