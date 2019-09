Prosus maakt spectaculair debuut op Euronext Amsterdam

Danny Reweghs Directeur strategie Inside Beleggen

Prosus maakte op 11 september een spectaculair debuut op Euronext Amsterdam als grootste beursintroductie in jaren op de Europese aandelenmarkten. De koers sprong 30 procent hoger tegenover de introductieprijs van 58,7 euro per aandeel, zodat de beurswaarde in de buurt van 125 miljard euro uitkwam.

Prosus is de grootste beursintroductie in jaren op de Europese aandelenmarkten. Prosus moet in beurswaarde op Euronext Amsterdam alleen nog Royal Dutch Shell en Unilever voor laten gaan. Zowat 90 procent van de waarde wordt uitgemaakt door het belang van 31 procent in het Chinese Tencent Holdings. Daarnaast heeft het participaties in onder andere DeliveryHero, Ctirp, iFood, Swiggy, MakeMyTrip, Udemy en Mail.ru? Het heeft ook 5,7 miljard dollar in kas.

...

