Prosus is een van de favoriete aandelen van Inside Beleggen voor 2022.

Prosus werd in september 2019 naar de Amsterdamse beurs gebracht door het Zuid-Afrikaanse Naspers. Het bedrijf werd opgericht in 1915 als De Nationale Pers, de moedermaatschappij voor de Nederlandstalige krant De Burger. Vandaag is het een mediaconglomeraat met haast een monopolie op de Afrikaanse nieuwsaanbieding en de satelliettelevisie in Zuid-Afrika.

...

Prosus werd in september 2019 naar de Amsterdamse beurs gebracht door het Zuid-Afrikaanse Naspers. Het bedrijf werd opgericht in 1915 als De Nationale Pers, de moedermaatschappij voor de Nederlandstalige krant De Burger. Vandaag is het een mediaconglomeraat met haast een monopolie op de Afrikaanse nieuwsaanbieding en de satelliettelevisie in Zuid-Afrika. Een van de cruciaalste beslissingen van het bedrijf was om tijdens de uiteenspatting van de internetzeepbel in 2001 een belang van 46,5 procent te nemen in Tencent Holdings voor 32 miljoen dollar. In 2011 lanceerde het Chinese techbedrijf de mobiele berichtenapp WeChat, dat is uitgegroeid tot het overheersende Chinese platform, waar klanten alles kunnen doen: gamen, winkelen, producten kopen, artikels lezen, tv-kijken, tickets reserveren, bellen, chatten en betalen. WeChat heeft maandelijks meer dan één miljard actieve gebruikers, die er gemiddeld anderhalf uur per dag spenderen. Tencent is het grootste onlinegamingbedrijf ter wereld. Het heeft de helft van de Chinese onlinemarkt in handen. Naspers (Prosus) is met 29 procent nog altijd de grootste aandeelhouder. Het belang van Tencent voor de groep is gezakt van bijna 90 procent een jaar geleden tot bijna 80 procent. Prosus wil af van status van monoholding en investeert volop in andere e-commerceactiviteiten, meestal niet-beursgenoteerde ondernemingen. Er zijn onde rmeer belangen in DeliveryHero, Ctirp, iFood, Swiggy, MakeMyTrip, Udemy en Mail.ru.2021 was een grote teleurstelling. De groei van vorig jaar, vooral in de gamingactiviteiten, vertraagde dit jaar en het sentiment ten aanzien van Chinese beleggingen in het algemeen en de techgiganten in het bijzonder keerde in de loop van 2021 volledig om. Het afgelopen jaar grepen de Chinese autoriteiten fors in. In het kader van een campagne voor meer gelijkheid kregen de techgiganten een salvo aan onderzoeken, boetes en nieuw reglementeringen opgelegd. Dat deed heel wat buitenlandse investeerders wegvluchten uit Chinese aandelen. Ondanks moeilijkere marktomstandigheden wist Prosus in de eerste zes maanden van het boekjaar 2021-2022 (afsluitdatum 31/3) toch 29 procent meer omzet te behalen, tot 16,6 miljard dollar. Daarbij viel vooral de groei met 53 procent van de e-commerceportefeuille op, tot 4,2 miljard dollar.In tegenstelling tot de voorgaande jaren zijn de verwachtingen minder hoog gespannen. Er is ruimte voor koersherstel. We denken dat Prosus nog enkele jaren in de meeste activiteiten een dubbelcijferige groei kan voorleggen. Voor het boekjaar 2021-2022 mikt de analistenconsensus op een toename van de winst per aandeel van 3,63 dollar (+24%) bij een omzetgroei van 42 procent. Bovendien beschikt de groep over financiële ruimte om de e-commerceportefeuille uit te breiden. We verwachten het komende jaar belangwekkende aankondigingen. Het basisargument om Prosus tot de favorieten voor 2022 te rekenen is de korting van 45 procent op de intrinsieke waarde. Dat toont aan dat het pessimisme over China enorm hoog is opgelopen. Alleen al de participatie in Tencent is op dit moment ruim 100 euro per aandeel waard. Maar Prosus heeft de ambitie meer te zijn dan een monoholding en wil het e-commercegedeelte verdubbelen van afgerond 50 miljard dollar naar 100 miljard dollar in 2025. Een normalisering van de toestand in China en een afbouw van de extreme onderwaardering geven het Prosus-aandeel het nodige koerspotentieel in 2022.Advies: koopwaardigRisico: laagRating: 1AKoers: 71,00 euroTicker: PRX NAISIN-code: NL0013654783Markt: Euronext AmsterdamBeurskapitalisatie: 147,0 miljard euroK/w 2021: 24Verwachte k/w 2022: 22Koersverschil 12 maanden: -22%Koersverschil sinds jaarbegin: -21%Dividendrendement: 0,2%