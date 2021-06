Proximus zette het voorbije jaar de slechtste beursprestatie neer van de Belgische telecomoperatoren. Dit jaar is operationeel een overgangsjaar.

De groepsomzet van Proximus daalde in het eerste kwartaal met 1,9 procent naar 1,37 miljard euro door lagere inkomsten uit roaming en sms-verkeer, terwijl ook de IT-uitgaven bij de bedrijfsklanten daalden. De bedrijfswinst of ebitda kalfde met 3,9 procent af naar 446 miljoen euro. Netto bleef er 122 miljoen euro over, of 0,38 euro per aandeel. Proximus mikt voor het volledige boekjaar op een stabiele omzet en een ebitda tussen 1,75 en 1,775 miljard euro. Dat is een daling van 4 procent op jaarbasis. De Belgische mededingingsautoriteit heeft de overname van Mobile Vikings goedgekeurd. Mobile Vikings is een virtuele operator die eigendom was van DPG Media en het netwerk van Orange gebruikte. Proximus betaalt 130 miljoen euro voor Mobile Vikings, dat vorig jaar een ebitda van 15 miljoen euro realiseerde, en krijgt er 335.000 mobiele klanten bij in Vlaanderen. Mobile Vikings blijft als merk bestaan. Proximus zal niet kunnen meedingen naar de Waalse kabeloperator Voo omdat zijn marktpositie in Wallonië al te sterk is. Telenet en Orange zijn naar verwachting wel geïnteresseerd in de aandelen die worden verkocht door de huidige eigenaar van Voo, de intercommunale Nethys. Een nieuwe eigenaar zal de commerciële inspanningen opdrijven en het aanbod uitbreiden. Dat betekent dat er voor Proximus meer concurrentie komt in het zuiden van het land. Proximus realiseerde in het eerste kwartaal een vrije kasstroom van 143 miljoen euro. Dat was te danken aan een lager werkkapitaal en lagere herstructureringslasten in vergelijking met het vorige kwartaal. Ook de kapitaaluitgaven lagen met 225 miljoen euro lager dan verwacht. Ondanks de positieve vrije kasstroom nam de nettoschuld toe naar 2,43 miljard euro tegenover 2,36 miljard eind december. Dat komt omdat Proximus de participatie van de minderheidsaandeelhouders in BICS (Swisscom en MTN) heeft overgenomen voor 217 miljoen euro. Proximus heeft nu de volledige controle van de carrier die de netwerken van telecombedrijven over de hele wereld met elkaar verbindt. De nettoschuld bedraagt 1,38 keer de verwachte ebitda, tegenover 1,28 eind vorig jaar. Proximus verwacht dat die ratio dit jaar zal oplopen naar 1,6. Dat komt omdat de kosten van het dividend hoger liggen dan de vrije kasstroom, terwijl ook de kapitaalinvesteringen zullen toenemen.Het dividend ligt voor dit en volgend boekjaar vast op 1,2 euro per aandeel. De dividenduitkering bedraagt meer dan 500 miljoen euro terwijl de prognose voor de vrije kasstroom dit jaar op 330 miljoen euro ligt. Daarnaast zullen de kapitaaluitgaven dit jaar oplopen naar 1,2 miljard euro, tegenover 1 miljard euro in 2020, door bijkomende investeringen in glasvezelinfrastructuur, IT en de cloud. In dat cijfer zijn de uitgaven voor een 5G-licentie nog niet opgenomen. In principe worden die licenties in de lente van volgend jaar geveild, maar de regeringen van dit land moeten dat nog bevestigen. In verhouding tot de meeste telecomspelers is de schuldratio nog altijd laag. De gemiddelde looptijd bedraagt 4,7 jaar en de gemiddelde rentevoet 1,76 procent.ConclusieProximus zette het voorbije jaar de slechtste beursprestatie neer van de Belgische telecomoperatoren. Dit jaar is operationeel een overgangsjaar. De hogere investeringen zullen pas later vruchten afwerpen. Groei zit er ten vroegste volgend boekjaar weer in. Ondanks de oplopende investeringen blijft de schuldgraad in verhouding tot andere telecomspelers binnen de perken. Dat is ook het geval voor de waardering tegen 4,9 keer de ebitda. Proximus is op de eerste plaats een defensief dividendaandeel. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 17,08 euroMarkt: Euronext BrusselTicker: PROX BBISIN-code: BE0003810273Beurskapitalisatie: 5,8 miljard euroK/w 2020: 10Verwachte k/w 2021: 11Koersverschil 12 maanden: -18%Koersverschil sinds jaarbegin: +5%Dividendrendement: 7%