Het vooruitzicht op hoge investeringen, een oplopende schuldgraad en een dividendverlaging hebben van Proximus het kneusje gemaakt in de Europese telecomsector. De belofte van groei vanaf 2022 ligt voor de markt nog te ver weg.

De telecomsector wordt heel wat defensieve kwaliteiten toegedicht. Daardoor zou de sector het in economisch moeilijke omstandigheden goed moeten doen op de beurs. De abonnementenformules leveren hoge en voorspelbare kasstromen op en door de coronacrisis was het gebruik van internet en andere telecomdiensten nooit eerder zo groot. Toch doet de sector het slecht. Vooral de prestatie van Proximus is ondermaats.

De telecomsector is erg kapitaalintensief en de hoge concurrentie zorgt voor margedruk. Zo moet Proximus de komende jaren fors investeren in het glasvezelnetwerk. Voor de mobiele tak komen daar binnenkort nog de investeringen in een 5G-licentie bij. Duurzame groei zit er pas vanaf 2022 in. De groepsomzet daalde in het tweede kwartaal met bijna 6 procent naar 1,33 miljard euro terwijl op een achteruitgang met 4,5 procent werd gerekend. De binnenlandse omzet deed het met 1,04 miljard euro iets beter dan verwacht, maar dat werd tenietgedaan door de slechte prestatie van de internationale dochter BICS (omzet -11,2%). Proximus wil het belang in BICS afbouwen van 57,6 naar 49 procent. Dat kan volgens schattingen zo'n 100 miljoen euro opleveren. De inkomsten uit roaming daalden. Door de reisbeperkingen waren er minder Belgische abonnees in het buitenland en maakten minder buitenlanders gebruik van het Belgische Proximus-netwerk. De gemiddelde omzet per gebruiker in de mobiele tak daalde met 8,8 procent op jaarbasis naar 18,2 euro. Door gedwongen winkelsluitingen lag ook de verkoop van mobiele toestellen lager. Proximus snoeide wel in de kosten met een daling van de operationele uitgaven met 36 miljoen euro in het eerste kwartaal en 55 miljoen euro over de eerste jaarhelft. De helft daarvan was een structurele kostenverlaging. Daardoor bleef de daling van de onderliggende bedrijfswinst of ebitda (477 miljoen euro) beperkt tot 1,5 procent. Dat cijfer lag boven de verwachte 465 miljoen, maar dat was deels te danken aan eenmalige baten. De ebitda-marge ging er op groepsniveau met 1,6 procent op vooruit naar 35,9 procent. De vrije kasstroom bleef in het tweede kwartaal steken op 100 miljoen euro tegenover een verwachte 130 miljoen. Het Early Leave-programma voor vervroegd pensioen had meer succes dan verwacht en verhoogde de kosten. In de eerste jaarhelft kwam dat cijfer uit op 252 miljoen euro. Eind maart stelde CEO Guillaume Boutin voor het volledige boekjaar een cijfer tussen 780 en 800 miljoen euro voorop. Die prognose blijft gehandhaafd. Vorig boekjaar bedroeg de vrije kasstroom 844 miljoen euro. Na de eerste jaarhelft lag de cashpositie (inclusief investeringen op korte termijn) op 519 miljoen euro. De nettoschuld liep op naar 2,29 miljard euro. De gemiddelde looptijd bedraagt 5,2 jaar en de schuld staat uit tegen een rentevoet van 1,7 procent. Proximus wil de toename van de schuld binnen de perken houden. Daarom daalden de kapitaaluitgaven met bijna een kwart naar 187 miljoen euro. Eerder dit jaar werd ook het dividend verlaagd van 1,5 naar 1,2 euro per aandeel. Behoudens uitzonderlijke omstandigheden zou die uitkering tot 2020 constant blijven.ConclusieHet vooruitzicht op hoge investeringen, een oplopende schuldgraad en een dividendverlaging hebben van Proximus het kneusje gemaakt in de Europese telecomsector. De belofte van groei vanaf 2022 ligt voor de markt nog te ver weg. Intussen noteert Proximus niet alleen goedkoper dan zijn sectorgenoten, het aandeel levert ook een bovengemiddeld rendement op. We vinden de afstraffing buiten proportie en verhogen het advies. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 16,26 euroMarkt: Euronext BrusselTicker: PROX BBISIN-code: BE0003810273Beurskapitalisatie: 5,6 miljard euroK/w 2019: 13,5Verwachte k/w 2020: 13Koersverschil 12 maanden: -34%Koersverschil sinds jaarbegin: -37%Dividendrendement: 7,3%