Proximus mocht wegens zijn dominante marktpositie in Wallonië niet meebieden op het Waalse kabelbedrijf Voo. Alles wijst erop dat Orange Belgium met de buit gaat lopen. Dat heeft voor Proximus voor- en nadelen. Met een marktaandeel van meer dan 60 procent was Proximus nagenoeg de alleenheerser in het Waalse telecomlandschap. Daar zal verandering in komen wanneer Orange het Voo-netwerk zal moderniseren en het producten- en dienstenaanbod zal uitbreiden. Het goede nieuws voor Proximus is dat Orange Belgium heel diep in de buidel moet tasten voor Voo (1,8 miljard euro voor een participatie van 75%) en fondsen moet uittrekken om het netwerk te upgraden. Daarvoor moet de groep extra schulden aangaan. Dat maakt de kans dat het tot een prijzenoorlog komt, erg klein. Het feit dat Voo in handen van Orange komt, betekent ook dat er geen private-equityspeler of buitenlandse telecomgroep op de Belgische markt komt. Dat verkleint de kans dat er een vierde mobiele operator bij komt wanneer de 5G-licenties worden verdeeld. Proximus kan op een beter dan verwacht derde kwartaal terugblikken met een groepsomzet van 1,4 miljard euro (+2,4%) terwijl op 1,37 miljard euro werd gerekend. De binnenlandse markt bleef iets onder de verwachtingen met een omzetdaling van 0,8 procent. Vooral Enterprise en Wholesale lieten het afweten. Dat werd gecompenseerd door betere prestaties van de internationale afdeling BICS (omzet +12,6%) en de dochter TeleSign (omzet +22,1%), een specialist in authenticatie en netwerkbeveiliging. De ebitda daalde op jaarbasis met 2,6 procent naar 457 miljoen euro, maar lag wel boven de consensusprognose van 450 miljoen.Proximus realiseerde in het derde kwartaal een vrije kasstroom van 146 miljoen euro. Na drie kwartalen in 2021 bedraagt de vrije kasstroom 408 miljoen euro. Inclusief overnames (Mobile Vikings) kwam dat cijfer op 276 miljoen euro uit. Eind september lag de nettoschuld op 2,53 miljard euro, lager dan drie maanden eerder (2,67 miljard) maar boven het niveau van eind vorig jaar (2,36 miljard). Dat komt door de overnames van Mobile Vikings en het deel van BICS dat Proximus nog niet bezat. Daar kwam in april de uitkering van het slotdividend bovenop. De gemiddelde looptijd van de schuld bedraagt 4,3 jaar en die staat uit tegen een gemiddelde rentevoet van 1,76 procent. De nettoschuld bedraagt 1,4 keer de verwachte ebitda. Proximus wil die verhouding dit jaar onder 1,6 houden hoewel de kapitaaluitgaven zullen oplopen naar 1,2 miljard euro. Proximus keert op 10 december een tussentijds dividend van 0,5 euro per aandeel uit. Het totale dividend blijft in 2022 ongewijzigd op 1,2 euro per aandeel. Dat levert tegen de huidige koers een aantrekkelijk rendement van meer dan 7 procent op. Proximus mikt voor het volledige boekjaar op een omzet die op hetzelfde niveau als vorig jaar ligt (4,36 miljard euro). De ebitda zal aan de bovenkant van de vork van 1,75 tot 1,775 miljard euro uitkomen.ConclusieDe telecomsector presteert al enkele jaren ondermaats en daar is Proximus geen uitzondering op. De hoge investeringsbehoefte en de toenemende prijsdruk maken dat investeerders zich de vraag stellen of er nog voldoende ruimte overblijft voor aandeelhoudersvergoedingen. Bij Proximus zitten die bezwaren al in het aandeel ingeprijsd. De ondernemingswaarde bedraagt amper 4,6 keer de verwachte ebitda terwijl de schuldgraad relatief laag is. Dit is geen sluitende garantie voor een stabiel dividend, maar Proximus blijft tegen de huidige koers een defensieve keuze. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 16,87 euroTicker: PROX BBISIN-code: BE0003810273Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 5,7 miljard euroK/w 2020: 10Verwachte k/w 2021: 10,5Koersverschil 12 maanden: -3%Koersverschil sinds jaarbegin: +4%Dividendrendement: 7,2%