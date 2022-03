De afsplitsing van TeleSign kan de bezorgdheid over de houdbaarheid van het dividend wat milderen.

Proximus presteerde in het vierde kwartaal boven de verwachtingen met een omzetklim van 3,8 procent naar 1,44 miljard euro. De winstgevendheid voldeed niet aan de verwachtingen met een daling van de aangepaste bedrijfswinst of ebitda tot 409 miljoen euro (-3,8%). De besparingen werden grotendeels tenietgedaan door de inflatie van de loonkosten. Over het volledige boekjaar daalde de omzet een fractie naar 4,347 miljard euro (-0,2%) en viel de ebitda terug van 1,828 naar 1,772 miljard euro. De telecomgroep kreeg er vorig jaar 387.000 mobiele klanten bij, een stijging met 9,1 procent. Het aantal internet- en tv-klanten steeg met respectievelijk 1,9 en 2,6 procent.

...

Proximus presteerde in het vierde kwartaal boven de verwachtingen met een omzetklim van 3,8 procent naar 1,44 miljard euro. De winstgevendheid voldeed niet aan de verwachtingen met een daling van de aangepaste bedrijfswinst of ebitda tot 409 miljoen euro (-3,8%). De besparingen werden grotendeels tenietgedaan door de inflatie van de loonkosten. Over het volledige boekjaar daalde de omzet een fractie naar 4,347 miljard euro (-0,2%) en viel de ebitda terug van 1,828 naar 1,772 miljard euro. De telecomgroep kreeg er vorig jaar 387.000 mobiele klanten bij, een stijging met 9,1 procent. Het aantal internet- en tv-klanten steeg met respectievelijk 1,9 en 2,6 procent. Proximus mikt voor dit boekjaar op een binnenlandse omzet die tot 1 procent hoger kan uitkomen dan in 2021. Die toename moet er onder meer komen van prijsverhogingen. De ebitda zal dan weer 1 procent dalen tot ongeveer 1,75 miljard euro. Proximus realiseerde vorig boekjaar een vrije kasstroom van 237 miljoen euro tegenover 354 miljoen euro een jaar eerder. Als we geen rekening houden met de overname van Mobile Vikings, dan lag de genormaliseerde vrije kasstroom met 376 miljoen euro hoger dan een jaar eerder. Eind december bedroeg de nettoschuld 2,74 miljard euro, een stijging met 16 procent op jaarbasis. Naast Mobile Vikings kocht Proximus ook nog het deel van BICS dat het nog niet in handen had. Daarnaast werd ook voor 388 miljoen euro aan dividenden uitgekeerd. Op 10 december werd al een tussentijds dividend van 0,5 euro per aandeel uitbetaald. Daar komt op 29 april 0,7 euro bij. De nettoschuld komt overeen met 1,55 keer de ebitda tegenover 1,4 eind 2020. Het is de bedoeling dat die ratio onder 1,6 blijft.De kapitaaluitgaven zullen dit jaar oplopen naar 1,3 miljard euro tegenover 1,2 miljard in 2021. Dat cijfer houdt geen rekening met de uitgaven voor de 5G-spectrumveiling. Proximus wil ook geld ophalen met de verkoop van activa. Er zijn plannen om de Amerikaanse dochter TeleSign af te splitsen en een eigen beursnotering te geven. TeleSign kwam in 2017 in handen van Proximus met de overname van BICS. Het bedrijf is actief in digitale authentificatie en netwerkbeveiliging. TeleSign heeft onder meer Facebook, Twitter, Skype, Electronic Arts en Tinder als klant. De beursgang zal gebeuren via een fusie met North Atlantic Acquisition Corporation (NAAC), een zogenaamde SPAC of blancochequebedrijf dat enkel over een beursnotering en liquiditeiten beschikt. NAAC brengt 379,5 miljoen dollar in. Dat wordt aangevuld met een inleg van een groep Belgische investeerders die samen 107,5 miljoen dollar op tafel leggen. Proximus zal een belang van 66,5 procent aanhouden, NAAC 21,8 procent. De waardering van TeleSign (1,3 miljard dollar) bedraagt 2,2 keer de verhouding tussen de ondernemingswaarde en de omzet. TeleSign zal dit en volgend jaar nog verlieslatend zijn op het niveau van de ebitda. Het is de bedoeling dat de transactie aan het begin van het tweede kwartaal wordt afgerond.ConclusieDe telecomsector doet het dit jaar tegen de trend in goed en profiteert van het defensieve karakter met stabiele kasstromen. De geplande afsplitsing van TeleSign is een goede zaak en kan de bezorgdheid over de houdbaarheid van het dividend, dat niet wordt gedekt door de kasstromen, wat milderen. De ondernemingswaarde van Proximus bedraagt ongeveer 5 keer de verwachte ebitda, wat zeker niet duur is. Op groei moet op korte termijn niet worden gerekend, maar Proximus blijft wel koopwaardig als rendementsaandeel. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1B Koers: 17,92 euroMarkt: Euronext BrusselTicker: PROX BBISIN-code: BE0003810273Beurskapitalisatie: 6,1 miljard euroK/w 2021: 13Verwachte k/w 2022: 12,5Koersverschil 12 maanden: +9%Koersverschil sinds jaarbegin: +3,5%Dividendrendement: 6,7%