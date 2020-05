Proximus staat voor aanzienlijke investeringen en de belofte dat die vanaf 2022 weer tot een duurzame groei leiden, ligt voor investeerders nog te ver weg.

Proximus liet noteert ruim 30 procent lager dan begin 2020. Na de coronadip op de beurzen bleef herstel bijna volledig uit. Analisten en beleggers konden de aanhoudende daling van de kasstromen en het vooruitzicht op een zware investeringsronde niet smaken. Een dividendverlaging zette het sentiment nog meer onder druk. Beleggers moesten lang wachten op vooruitzichten voor 2020 en dan nog bleven we na de investeerdersdag van 31 maart een beetje op onze honger zitten.

...

Proximus liet noteert ruim 30 procent lager dan begin 2020. Na de coronadip op de beurzen bleef herstel bijna volledig uit. Analisten en beleggers konden de aanhoudende daling van de kasstromen en het vooruitzicht op een zware investeringsronde niet smaken. Een dividendverlaging zette het sentiment nog meer onder druk. Beleggers moesten lang wachten op vooruitzichten voor 2020 en dan nog bleven we na de investeerdersdag van 31 maart een beetje op onze honger zitten. Het coronavirus is voor wel meer bedrijven een excuus om weinig concrete prognoses te geven, maar voor de telecomsector is de hinder toch beperkt. Proximus wil meer middelen vrijmaken voor het glasvezelnetwerk en de voorbereiding op 5G, dat volgend jaar wordt uitgerold.Proximus keerde vorig jaar nagenoeg de volledige vrije kasstroom uit. Dat is niet vol te houden. De dividendverlaging van 1,5 naar 1,2 euro per aandeel kwam dan ook niet als een verrassing. De nieuwe CEO, Guillaume Boutin, maakt zich sterk dat dividend te kunnen uitkeren in 2020, 2021 en 2022. Een nieuwe verlaging is dus niet aan de orde. Door de koersdaling blijft het rendement van het aandeel hoog. Boutin belooft dat Proximus vanaf 2022 weer aanknoopt met duurzame groei, en dat is alweer een tijdje geleden. Om de extra investeringen en het dividend te kunnen combineren, zal de schuldgraad toenemen. Dat is niet zo erg, want de verhouding tussen de schuld en de onderliggende bedrijfswinst (ebitda) ligt met 1,2 erg laag, vergeleken met de meeste sectorgenoten. Na het eerste kwartaal bedroeg de aangepaste nettoschuld 2,04 miljard euro, tegenover nog 2,19 miljard eind december. De gemiddelde looptijd bedraagt 5,2 jaar, de rentevoet 1,8 procent. Proximus overweegt ook gebouwen te verkopen, om de toekomstige financieringsbehoefte te dekken.De CEO voorspelt voor 2020 een vrije kasstroom tussen 780 en 800 miljoen euro. Dat is een daling met 5 tot 8 procent in vergelijking met 2019 (844 miljoen euro). De cijfers van het eerste kwartaal lagen grotendeels in lijn met de consensusverwachtingen. De omzet daalde, maar ook de kosten kwamen lager uit, waardoor er toch een gunstig effect was op de winstgevendheid. Proximus nam in het vierde kwartaal van 2019 al een provisie van 253 miljoen euro voor toekomstige ontslagvergoedingen in het kader van het herstructureringsplan. Door dat bedrag in een keer door te slikken, hebben de kostendalingen vanaf dit jaar een grotere impact. De binnenlandse omzet daalde met 1 procent naar 1,09 miljard euro. De consumentenmarkt bleef stabiel, maar op de bedrijfsmarkt was er een daling met 2,4 procent. De fysieke winkels bleven een tijd dicht en ook de installaties liepen vertraging op. Proximus kreeg er in het mobiele segment wel 30.000 klanten bij. Inclusief de internationale dochter BICS kwam de groepsomzet uit op 1,39 miljard euro, of 1,5 procent lager dan dezelfde periode vorig jaar. Door de herstructureringen en lagere marketinguitgaven daalden de kosten met 5 procent. Dat leverde een ebitda van 464 miljoen euro op, goed voor een marge van 33,3 procent, tegenover 32,7 procent een jaar eerder. Ook de nettowinst steeg, ondanks de omzetdaling, met 14 procent op jaarbasis naar 153 miljoen euro.ConclusieProximus staat voor aanzienlijke investeringen en de belofte dat die vanaf 2022 weer tot een duurzame groei leiden, ligt voor investeerders nog te ver weg. De al met al beperkte dividendverlaging levert Proximus in vergelijking met de Europese sectorgenoten nog een bovengemiddeld rendement op. De combinatie van hogere investeringen en een interessant dividend zal wel een hogere schuldgraad opleveren. Na de te zware afstraffing van de voorbije maanden krijgt het aandeel weer een positief advies.Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 18,37 euroMarkt: Euronext BrusselTicker: PROX BBISIN-code: BE0003810273Beurskapitalisatie: 6,2 miljard euroK/w 2019: 15Verwachte k/w 2020: 14Koersverschil 12 maanden: -23%Koersverschil sinds jaarbegin: -29%Dividendrendement: 6,5%