De markt kon de conservatieve vooruitzichten van de telecomgroep niet smaken. Het hoge dividend blijft dit en volgend jaar wel gegarandeerd.

Proximus presteerde in het vierde kwartaal onder de verwachtingen en gaf ook ontgoochelende vooruitzichten voor het pas gestarte boekjaar. De groepsomzet daalde met 4,3 procent op jaarbasis naar 1,39 miljard euro. Alle afdelingen gingen erop achteruit. Het vierde kwartaal is traditioneel het sterkste, maar ondanks een toename van het aantal klanten voor breedband, televisie en mobiele telefonie deed Proximus het minder goed dan een jaar eerder. De onderliggende bedrijfswinst of ebitda lag met 426 miljoen euro ruim 6 procent lager dan een jaar eerder. Over het volledige boekjaar 2020 daalde de groepsomzet met 3,6 procent naar 5,48 miljard euro. De daling van de binnenlandse omzet bleef beperkt tot 2,3 procent, maar de internationale afdeling BICS liet 8,2 procent liggen door lagere inkomsten uit roaming. De ebitda kwam 1,8 procent lager uit op 1,84 miljard euro. Proximus verwacht voor 2021 een stabiele omzet en een lagere ebitda (1,75 tot 1,78 miljard) door oplopende kosten en hogere investeringen. Pas in 2022 kan weer op groei worden gerekend. Proximus verraste met de volledige overname van BICS waarin de groep al een meerderheidsbelang aanhield. BICS is een internationale carrier die de netwerken van telecombedrijven over de hele wereld met elkaar verbindt. Het Amerikaanse beveiligingsbedrijf Telesign (digitale authenticatie) maakt ook deel uit van BICS. Proximus neemt de participatie over van minderheidsaandeelhouders Swisscom (22,4%) en MTN uit Zuid-Afrika (20%) voor 217 miljoen euro. Niet iedereen is het met die overname eens nadat vorig jaar in het dividend is gesnoeid. Als motivatie werd verwezen naar de hoge investeringen in glasvezelinfrastructuur. Dat valt moeilijk te rijmen met de extra uitgaven voor BICS. Op langere termijn betaalt de investering zichzelf terug, want Proximus moet niet langer dividenden uitkeren aan de minderheidsaandeelhouders van BICS (vorig jaar 26 miljoen euro). Bovendien genereert BICS ondanks de relatief lage marges nog altijd positieve vrije kasstromen. Bij een aantrekkende roamingmarkt door meer internationale communicatie kan de gok met BICS goed uitdraaien. Op dit moment ligt de dividenduitkering (vorig jaar 511 miljoen euro) hoger dan de vrije kasstroom (352 miljoen euro). Proximus boekte wel hogere kosten verbonden aan het lopende herstructureringsplan (154 miljoen euro). Toch werpt zich de vraag op in hoeverre het huidige dividend duurzaam is. Eind april wordt in principe een slotdividend van 0,7 euro per aandeel uitgekeerd. Dat komt boven op het tussentijdse dividend van 0,5 euro dat in december al werd uitbetaald. De totale uitkering van 1,2 euro over het boekjaar 2020 zou ook dit en volgend boekjaar gegarandeerd blijven. De nettoschuld liep op naar 2,36 miljard euro tegenover 2,19 miljard een jaar eerder. Toch bedraagt die schuld in verhouding tot de ebitda nog altijd maar 1,28. Proximus ziet de schuldgraad dit jaar oplopen naar 1,6 keer de ebitda. Vorig jaar bedroegen de kapitaaluitgaven 1 miljard euro. Die zullen in 2021 oplopen naar 1,2 miljard.ConclusieDe markt kon de conservatieve vooruitzichten niet smaken. Investeerders keerden het aandeel de rug toe nadat Proximus ook vorig jaar al beduidend slechter had gepresteerd dan de Belgische en Europese sectorgenoten. Het vooruitzicht op een overgangsjaar houdt beleggers voorlopig aan de zijlijn, maar toch mag Proximus niet worden afgeschreven gezien de lage waardering en het hoge dividend dat ook dit en volgend jaar gegarandeerd blijft. Koopwaardig als defensieve positie. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 16,24 euroMarkt: Euronext BrusselTicker: PROX BBISIN-code: BE0003810273Beurskapitalisatie: 5,6 miljard euroK/w 2020: 9,5Verwachte k/w 2021: 10,5Koersverschil 12 maanden: -22%Koersverschil sinds jaarbegin: +0,5%Dividendrendement: 7,3%