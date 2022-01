Qualcomm is actief op verschillende markten met een aanzienlijk groeipotentieel, al krijgt het te maken met veel concurrentie. Het aandeel is in vergelijking met de technologiesector niet overdreven duur.

Het aandeel van Qualcomm presteerde het grootste deel van 2021 minder goed dan de Nasdaq-referentie-index, maar daar kwam tegen het jaareinde verandering in. In minder dan twee maanden klom de beurswaarde met 60 miljard dollar en werd de achterstand meer dan goedgemaakt. In haar kwartaal- en jaarrapport pakte Qualcomm uit met betere cijfers dan verwacht en ook de prognoses lagen boven de verwachtingen. Daarnaast slaagde het management erin op de jaarlijkse investeerdersdag beleggers en analisten te overtuigen van het groeipotentieel op lange termijn. Qualcomm beschikt over een chip- en een patentendivisie. Die laatste is veel kleiner, maar levert wel de meeste winst op. Met de Snapdragon-productlijn is het bedrijf marktleider in halfgeleiders voor smartphones en andere mobiele toestellen. Er is steeds meer concurrentie op die markt en sommige smartphonefabrikanten als Apple en Samsung ontwerpen en produceren hun eigen chips. Een aanslepend patentengeschil met Apple draaide grotendeels in het voordeel van Qualcomm uit, maar de bijdrage van Apple aan de omzet zal niettemin gestaag afnemen. Tegen 2023 verwacht Qualcomm nog 20 procent van de chips die Apple gebruikt te leveren. Dat wordt gecompenseerd door de nieuwe Snapdragon 8, waarmee Qualcomm zich op Android-toestellen richt. De groep sloot al meer dan tien overeenkomsten met smartphoneproducenten voor die nieuwe chip. Qualcomm is al enkele jaren bezig met een diversificatie, die het bedrijf minder afhankelijk moet maken van de markt voor mobiele toestellen, maar ze blijft wel de hoeksteen van de groep. Het verwacht zelfs een nieuwe groei-impuls met de komst van 5G. Vorig jaar was 40 procent van de toestellen waar Qualcomm chips voor leverde een 5G. Dat zal oplopen tot 85 procent binnen de twee jaar, of een stijging van 525 miljoen naar 1,1 miljard toestellen.Ook het internet der dingen is een belangrijke groeimarkt, die vorig boekjaar meer dan 5 miljard dollar bijdroeg aan de omzet, of bijna 15 procent van het totaal. Dat cijfer moet tegen 2024 oplopen tot 9 miljard dollar. Nog een groeisegment is de autosector, met onder meer chips voor zelfrijdende auto's. Qualcomm verwacht dat de huidige omzet van 1 miljard dollar in die niche tegen het eind dit decennium oploopt tot 8 miljard dollar. Vorig jaar sloot de groep een overeenkomst met BMW. Qualcomm boekte in het boekjaar dat eindigde op 26 september 2021 een omzet van 33,56 miljard dollar. Dat was 43 procent meer dan een jaar eerder. De chipdivisie groeide met 64 procent en de patentendivisie met 26 procent. De nettowinst klom met 74 procent naar 9 miljard dollar. Voor het lopende eerste kwartaal verwacht Qualcomm een omzet tussen 10 en 10,8 miljard dollar, boven de consensus van 9,7 miljard, en een winst per aandeel tussen 2,9 en 3,1 dollar, tegenover een consensus van 2,59 dollar. Qualcomm keerde vorig boekjaar voor 3 miljard dollar dividenden uit en kocht voor 3,4 miljard dollar eigen aandelen in. De nettoschuld bedroeg eind vorig jaar minder dan 4 miljard dollar, of 0,5 keer de bedrijfswinst (ebitda).Qualcomm is actief op verschillende markten met een aanzienlijk groeipotentieel. Er is wel veel concurrentie, al is het grotendeels wegvallen van Apple als klant al in de beurskoers verrekend. Het aandeel is in vergelijking met de technologiesector niet overdreven duur, maar noteert wel aan de bovenkant van zijn historische waardering. Na de forse koersklim van de voorbije maanden is het opwaartse potentieel op korte termijn wellicht beperkt. Qualcomm mag wel in de portefeuille blijven. Advies: houden/afwachtenRisico: gemiddeldRating: 2BKoers: 179,68 dollarTicker: QCOM USMarkt: New York Stock ExchangeISIN-code: US7475251036Beurskapitalisatie: 206 miljard dollarK/w 2021: 21Verwachte k/w 2022: 178Koersverschil 12 maanden: +16%Dividendrendement: 1,5%