Qualcomm genereert hoge kasstromen en combineert dat met hoge marges en een sterke balans waar ruimte is voor stijgende aandeelhoudersvergoedingen.

Tijdens de voorbije turbulente beursweken zag Qualcomm het grootste deel van de koerswinsten van vorig najaar weer verdampen. De halfgeleiderproducent had nochtans de wind in de zeilen. Qualcomm pakte in november uit met langetermijnprognoses die boven de verwachtingen lagen. De sterke kwartaalcijfers bevestigden de vooruitzichten. De omzet klom met 30 procent naar 10,7 miljard dollar, boven de consensusprognose van 10,43 miljard dollar. De winst van 3,23 dollar per aandeel lag ook boven de verwachte 3 dollar. Ook de prognoses voor het lopende kwartaal liggen boven de verwachtingen. Qualcomm mikt op een omzet tussen 10,2 en 11 miljard dollar, terwijl de analisten op 9,54 miljard dollar rekenden. De winst zal tussen 2,8 en 3 dollar per aandeel uitkomen, een stuk boven de verwachte 2,48 dollar. Qulacomm realiseerde in het boekjaar dat eindigde in september een omzet van 33,56 miljard dollar, 43 procent meer dan een jaar eerder. Het hoge cijfer viel voor een deel toe te schrijven aan de vergelijkingsbasis met het coronajaar 2020, maar zegt ook iets over de onderliggende sterkte. Ondanks het sterke jaar 2021 zal er ook dit boekjaar een omzetgroei met 25 procent zijn. Het management is optimistisch, want de potentiële afzetmarkten worden steeds groter. Telecombedrijven staan aan het begin van een omvangrijke investeringscyclus. Er zijn ook andere groeipolen. Qualcomm zette lange tijd vooral in op halfgeleiders voor mobiele toestellen (Snapdragon). Het nadeel daarvan was een sterke afhankelijkheid van een klein aantal klanten als Apple, Samsung en Xiaomi. De concurrentie neemt toe en komt onder meer van Broadcom, Nvidia, MediaTek en NXP. Bovendien besloten verschillende grote smartphonefabrikanten hun eigen chips te produceren. Zo zal Qualcomm volgend jaar nog maar 20 procent van de chips leveren die Apple gebruikt. Ook China wil tegen 2025 70 procent van de halfgeleiders lokaal produceren. Dat wordt gecompenseerd door een nieuwe productlijn voor Android-toestellen. De mobiele halfgeleiders staan niettemin nog altijd in voor bijna de helft van de groepsomzet. Het management ziet de categorie de komende jaren met gemiddeld 12 procent per jaar groeien. De omzet van het internet der dingen zal toenemen van 5 miljard dollar vorig jaar naar 9 miljard in 2024. Qualcomm wil door overnames ook fors groeien in het segment van halfgeleiders voor de autosector. De omzet zal er groeien van minder dan 1 miljard dollar vorig jaar naar 3,5 miljard in 2026 en 8 miljard tegen het einde van dit decennium. Qualcomm realiseerde in het vorige boekjaar een vrije kasstroom van 8,65 miljard dollar. In het eerste kwartaal kwam daar 1,5 miljard dollar bij. De halfgeleidergroep had eind vorig jaar 11,3 miljard dollar in kas. De nettoschuld bedraagt 4,4 miljard dollar. Vorig jaar werd 3 miljard dollar besteed aan dividenduitkeringen en 3,4 miljard dollar aan de inkoop van eigen aandelen. Daardoor was er ruimte om het kwartaaldividend op te trekken van 68 naar 75 dollarcent per aandeel. Dat levert tegen de huidige koers een rendement van bijna 2 procent op. ConclusieDe halfgeleideraandelen staan onder druk. Dat schept kansen voor bedrijven die onterecht worden afgestraft, zoals Qualcomm. Het genereert hoge kasstromen en combineert dat met hoge marges en een sterke balans waar ruimte is voor stijgende aandeelhoudersvergoedingen. Beleggers kunnen niet om Qualcomm heen. Het aandeel noteert tegen iets meer dan 4 keer de verwachte omzet en amper 13 keer de verwachte winst van het lopende boekjaar. We verhogen het advies. Advies: koopwaardigRisico: laagRating: 1AKoers: 153,07 dollarTicker: QCOM USMarkt: New York Stock ExchangeISIN-code: US7475251036Beurskapitalisatie: 172,4 miljard dollarK/w 2021: 17,5Verwachte k/w 2022: 13Koersverschil 12 maanden: +14%Koersverschil sinds jaarbegin: -18%Dividendrendement: 2%