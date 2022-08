Apple presteerde boven de verwachtingen, maar niet alle zorgen zijn van de baan.

Apple bereikte begin januari nog een recordkoers, maar moest tijdens de eerste jaarhelft 30 procent inleveren. Intussen is ongeveer twee derden van dat verlies weer goedgemaakt. In de drie maanden tot 25 juni, het derde kwartaal van het fiscale boekjaar 2022, boekte Apple een omzet van 82,96 miljard dollar. Dat was 1,9 procent meer dan een jaar eerder en iets boven de verwachte 82,8 miljard. In het tweede kwartaal bedroeg de omzetgroei nog 8,6 procent, maar Apple kon een aantal excuses inroepen.

Apple bereikte begin januari nog een recordkoers, maar moest tijdens de eerste jaarhelft 30 procent inleveren. Intussen is ongeveer twee derden van dat verlies weer goedgemaakt. In de drie maanden tot 25 juni, het derde kwartaal van het fiscale boekjaar 2022, boekte Apple een omzet van 82,96 miljard dollar. Dat was 1,9 procent meer dan een jaar eerder en iets boven de verwachte 82,8 miljard. In het tweede kwartaal bedroeg de omzetgroei nog 8,6 procent, maar Apple kon een aantal excuses inroepen. Een eerste was de dure dollar, die voor 3 procent op de omzet woog. De groei op de Amerikaanse thuismarkt was met 4,5 procent de hoogste. Europa bleef met 1,8 procent iets onder het groepsgemiddelde. In Azië was er een omzetdaling met 1,6 procent, door de lockdowns in China. Daarnaast werd de toeleveringsketen verstoord waardoor niet alle componenten konden worden geleverd. Dat komt boven op de schaarste aan bepaalde types halfgeleiders, waardoor Apple niet van alle producten evenveel kon produceren.De omzet uit de verkoop van de iPhone klom met 2,8 procent op jaarbasis naar 40,67 miljard dollar, goed voor 49 procent van de groepsomzet. Dat cijfer lag ruim boven de consensusverwachting van 38,3 miljard dollar. De iPhone 13 blijft het goed doen. Versie 14 van de populaire smartphone wordt in principe in de loop van september geïntroduceerd.De Mac-productlijn deed het slechter dan verwacht met een omzet van 7,38 miljard dollar of 10,4 procent minder dan een jaar eerder. De iPad verloor 2 procent (7,22 miljard) en bij de Wearables (Apple Watch, AirPods en HomePod) bedroeg de achteruitgang 7,3 procent. Apple werkt aan een productlijn van hoofdtelefoons voor toepassingen in virtual en augmented reality. Daarmee wil het klaar zijn voor nieuwe trends in het gaming- en metaversesegment. De diensten (App Store, Apple Music, iCloud enzovoort) scoorden het best met een groei van 12,1 procent naar 19,6 miljard dollar of 23,6 procent van de groepsomzet. Dat cijfer ligt wel een stuk lager dan in het tweede kwartaal (17%) en een jaar eerder (27%). Apple had eind juni wereldwijd 860 miljoen gebruikers van een of meerdere diensten van de groep. Dat is 23 procent meer dan een jaar eerder. De omzetgroei zal in het vierde kwartaal hoger liggen dan in het derde, maar Apple verwacht een aanhoudend negatief effect van de dure dollar. Op het vlak van winstgevendheid bleef de brutomarge op jaarbasis ongewijzigd op 43,3 procent. De operationele marge (ebit) daalde wel met 1,8 procent naar 27,8 procent als gevolg van de kosteninflatie. Netto bleef er 19,44 miljard dollar over of 10,6 procent minder dan een jaar eerder. Apple realiseerde in het derde kwartaal een vrije kasstroom van 20,8 miljard dollar. Dat brengt het totaal sinds de start van het boekjaar op 90,6 miljard.In het derde kwartaal vloeide 28 miljard dollar naar de aandeelhouders terug via dividenden en aandeleninkopen. De groep beschikte eind juni over 179,3 miljard dollar aan cash en verkoopbare activa. De langetermijnschuld bedraagt 94,7 miljard dollar.ConclusieApple presteerde boven de verwachtingen, maar niet alle zorgen zijn van de baan. Het aandeel klom 30 procent sinds half juni en is tegen 27 keer de verwachte winst en meer dan 20 keer de verwachte ebitda pittig gewaardeerd. Dat kan niet worden verantwoord door een hoge groei, want de winst en de omzet zullen dit jaar met respectievelijk 9 en 7 procent groeien. Het grootste gevaar schuilt in een recessie die de consumentenbestedingen afremt. Een onmiddellijke terugkeer naar de topkoersen van begin dit jaar is eerder onwaarschijnlijk. Advies: houden/afwachtenRisico: gemiddeldRating: 2B Koers: 167,23 dollarMarkt: NasdaqTicker: AAPL USISIN-code: US0378331005Beurskapitalisatie: 2691 miljard dollarK/w 2021: 30Verwachte k/w 2022: 27Koersverschil 12 maanden: +12%Koersverschil sinds jaarbegin: -8%Dividendrendement: 0,6%