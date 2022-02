De toekomst ziet er gunstig uit voor X-Fab. Het heeft uitzicht op een hogere omzet en hogere marges, maar het moet zijn productiecapaciteit dan wel kunnen opvoeren.

Kort na de uitbraak van de coronacrisis ontstond wereldwijd een schaarste aan halfgeleiders. Dat probleem is sindsdien nog altijd niet opgelost. De eindklanten willen dat compenseren door extra veel te bestellen. Die situatie is goed voor foundry's als X-Fab die in onderaanneming halfgeleiders produceren voor chipontwikkelaars. Maar die foundry's moeten hun productiecapaciteit dan wel voldoende kunnen opschalen om aan de hogere vraag te voldoen. Daarin is X-Fab niet goed geslaagd. De fabriek in Frankrijk wordt omgebouwd om meer halfgeleiders te kunnen produceren, maar dat kost tijd. Ook de fabrieken in Maleisië en Texas worden uitgebreid. Die bijkomende investeringen zullen vanaf volgend jaar effect hebben, maar tegen dan is de piek van het aantal orders misschien ook weer voorbij. Overinvesteren is ook geen oplossing in deze cyclische sector. In het vierde kwartaal steeg de omzet van X-Fab met bijna 27 procent op kwartaalbasis naar 172,3 miljoen dollar. Dat was binnen de vooropgestelde vork van 170 tot 180 miljoen, maar wel 2 procent onder de consensusverwachting. Ook de brutobedrijfswinst (ebitda) bleef ondanks een klim met 50,8 procent tot 33,9 miljoen dollar (ebitda-marge van 19,7%) zo'n 10 procent onder de verwachtingen. X-Fab stelt dat het de hogere kosten maar met vertraging in de prijzen kan doorrekenen. Over het hele boekjaar steeg de omzet met 37,7 procent tot 657,8 miljoen dollar, aan de onderkant van de verwachte vork van 655 à 665 miljoen). De drie kernactiviteiten - Automotive, Industrial en Medical -droegen 80 procent bij aan de groepsomzet. De ebitda van 153,3 miljoen dollar leverde een marge van 23,3 procent op, tegenover 12,7 procent in 2020. De nieuwe orders bereikten vorig boekjaar met 249,1 miljoen dollar (+31%) een nieuw record. X-Fab mikt voor het lopende kwartaal op een omzet tussen 175 en 185 miljoen dollar. Het middelpunt van die vork komt neer op een omzetstijging met 16 procent op jaarbasis, of 4,5 procent op kwartaalbasis. Voor de ebitda-marge mikt X-Fab net als vorig kwartaal op 19 à 23 procent. Het management verwacht over het hele boekjaar een omzet tussen 780 en 815 miljoen dollar en een ebitda in de buurt van 180 miljoen dollar (marge 22,5%). Vanaf volgend jaar moet de omzet verder aantrekken, zodra de extra productiecapaciteit beschikbaar wordt. De hogere efficiëntie moet ook de winst opdrijven. X-Fab hoopt tegen 2026 voorbij de grens van 1 miljard dollar te gaan. Als het bedrijf de huidige groei kan handhaven, kan dat al in 2024. Tegen dan moet de ebitda-marge zijn geklommen tot 27 procent. X-Fab rapporteert in dollar, maar het aandeel noteert in euro op Euronext Parijs. Toch is het valutarisico sinds dit jaar ingedekt, omdat 41 procent van de omzet in euro wordt gegenereerd. Dat is ongeveer evenveel als de kosten. Samen met de omzet nam ook de vrije kasstroom toe. Die steeg vorig jaar met bijna 18 procent naar 42,3 miljoen dollar. X-Fab sloot het boekjaar af met 290,2 miljoen dollar liquiditeiten, tegenover 205,9 miljoen dollar een jaar eerder. Daar staat een schuld van 127 miljoen dollar tegenover, wat een nettocashpositie van ongeveer 163 miljoen dollar oplevert. Dat komt overeen met 1,25 dollar of 1,1 euro per aandeel.Samen met de correctie op de brede markt is ook de hype rond halfgeleideraandelen gaan liggen. Dat neemt niet weg dat de toekomst voor X-Fab er gunstig uit ziet, met een hogere omzet en hogere marges zodra de extra productiecapaciteit inzetbaar is. Het aandeel is tegen 1,3 keer de boekwaarde en 4,5 keer de verwachte ebitda weer aantrekkelijk gewaardeerd. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 6,89 euroTicker: XFAB FPMarkt: Euronext ParijsISIN-code: BE0974310428Beurskapitalisatie: 907 miljoen euroK/w 2021: 11Verwachte k/w 2022: 9Koersverschil 12 maanden: +2%Koersverschil sinds jaarbegin: -27%Dividendrendement: -