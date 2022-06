Het aandeel van Mosaic is sinds de piek in april 25 procent teruggevallen, maar de opwaartse trend is nog intact.

De Amerikaanse meststoffengigant Mosaic beleeft hoogdagen. Vorig jaar was er een omzet van 12,4 miljard dollar (+42% tegenover 2020), een recurrente (zonder eenmalige elementen) bedrijfskasstroom of rebitda van 3,6 miljard dollar (+129%, een record) en een nettowinst van 1,63 miljard dollar (+142%) of 4,27 dollar per aandeel. Voor dit jaar rekenen de analisten op een omzet van 21,9 miljard dollar en een nettowinst per aandeel van 14,1 dollar. De sectorfundamenten waren al sterk voor de oorlog in Oekraïne. Door de oorlog en de sancties tegen Rusland en Wit-Rusland werd de uitvoer van meststoffen en landbouwgewassen beperkt, waardoor de prijzen verder toenamen. De jongste weken is er bij de potas- en fosfaatmeststoffen een stabilisatie of lichte terugval van de prijzen. Ondanks de hoge meststoffenprijzen blijven de marktomstandigheden voor de landbouwers gunstig. In de Verenigde Staten zullen de winstmarges na het record van vorig jaar (500 dollar per acre) het tweede hoogste niveau bereiken sinds 2004. De vraag naar meststoffen blijft daarom hoog en wordt vooral gelimiteerd door de aanbodbeperkingen. Mosaic verwachtte bij de jaarrapportering nog een recordvraag in 2022 naar potas- en fosfaatmeststoffen. Die verwachtingen zijn door de aanbodproblemen teruggeschroefd, van een recordniveau in 2021 van 75,8 miljoen ton fosfaatmeststoffen en 71 miljoen ton potasmeststoffen naar respectievelijk 72 à 75 miljoen ton en 61 à 65 miljoen ton. De andere regio's stellen alles in het werk om maximaal te produceren. Mosaic speelt daarop in door maximaal de productie uit te breiden. Vooreerst is de productie van de nieuwe K3-schacht in de Esterhazy-potasmijn volledig op kruissnelheid (jaarlijkse capaciteit van 5,5 miljoen ton) en opereert de Colonsay-potasmijn op een jaarcapaciteit van 1,3 miljoen ton. De jaarlijkse productiecapaciteit in potas bedraagt 10,5 miljoen ton en men bekijkt mogelijkheden voor 1,5 miljoen ton extra tegen de tweede jaarhelft van 2023. Bij de fosfaatafdeling zal de productie dit jaar naar schatting 1 miljoen ton hoger liggen dan in 2021 (7,33 miljoen ton).Door de gunstige marktomstandigheden steeg de omzet in het eerste kwartaal tegenover dezelfde periode in 2021 met 71 procent tot 3,92 miljard dollar. De gemiddelde analistenverwachting lag op 4,1 miljard dollar omzet. De rebitda steeg van 560 miljoen dollar tot 1,45 miljard (+159%), terwijl de nettowinst nagenoeg verachtvoudigde tot 1,18 miljard of 3,19 dollar per aandeel. De gezuiverde nettowinst bleef met 2,41 dollar per aandeel licht onder de verwachtingen van 2,44 dollar. De recordcijfers kwamen er ondanks lagere volumes tegenover vorig jaar. De potasafdeling verkocht 1,79 miljoen ton (-9,5%), maar de gemiddelde verkoopprijs steeg van 200 tot 582 dollar per ton. De rebitda klom van 212 miljoen tot 651 miljoen dollar. In de fosfaatafdeling zakte het volume met 19,5 procent tot 1,66 miljoen ton en stegen de prijzen gemiddeld van 426 tot 785 dollar per ton. De rebitda steeg van 271 miljoen tot 632 miljoen dollar. Bij Mosaic Fertilizantes verdubbelde de rebitda ruimschoots, van 104 miljoen tot 233 miljoen dollar.ConclusieHet aandeel van Mosaic is sinds de piek in april 25 procent teruggevallen, maar de opwaartse trend is nog intact. De enorme hausse in de prijzen zal niet aanhouden, maar we verwachten zonder een onverwachts snelle oplossing in Oekraïne geen aanzienlijke afkoeling in 2022 en 2023. Het inkoopprogramma van eigen aandelen zorgt voor steun. Bij een terugval richting 45 à 47 dollar verhogen we het advies. Advies: houden/afwachtenRisico: gemiddeldRating: 2BKoers: 57,18 dollarTicker: MOS USISIN-code: US61945C1036Markt: New YorkBeurskapitalisatie: 20,7 miljard dollarK/w 2021: 13,5Verwachte k/w 2022: 4Koersverschil 12 maanden: +65%Koersverschil sinds jaarbegin: +45%Dividendrendement: 1,1%