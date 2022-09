Het aandeel van Franco-Nevada viel de voorbije maanden in een lastig beursklimaat minder terug dan de sectorgenoten.

Hoewel de edelmetalenproductie in de eerste jaarhelft terugviel tegenover vorig jaar, presenteerde het Canadese royalty- en streamingbedrijf Franco-Nevada een sterk halfjaarrapport. De omzet steeg in het tweede kwartaal met 1,5 procent tegenover het tweede kwartaal van 2021 tot 352,3 miljoen dollar. Dat cijfer lag ruim boven de analistenconsensus van 330 miljoen dollar en was het hoogste cijfer ooit op kwartaalbasis.

...

Hoewel de edelmetalenproductie in de eerste jaarhelft terugviel tegenover vorig jaar, presenteerde het Canadese royalty- en streamingbedrijf Franco-Nevada een sterk halfjaarrapport. De omzet steeg in het tweede kwartaal met 1,5 procent tegenover het tweede kwartaal van 2021 tot 352,3 miljoen dollar. Dat cijfer lag ruim boven de analistenconsensus van 330 miljoen dollar en was het hoogste cijfer ooit op kwartaalbasis. De verkoop van edelmetalen zakte tegenover het tweede kwartaal van 2021 met 9,8 procent, van 145.937 naar 131.574 troy ounce goudequivalent. Door de hogere edelmetalenprijzen bleef de omzetdaling beperkt tot 6,9 procent tot 243,8 miljoen dollar. Na zes maanden is er een daling van de verkoop van edelmetalen met 10,9 procent tot 260.201 troy ounce goudequivalent en een omzetdaling met 6,3 procent tot 486,6 miljoen dollar. De verwachte lagere verkoop bij de edelmetalen wordt volledig gecompenseerd door de fors gestegen olie- en gasprijzen. De inkomsten uit energie stegen in de eerste jaarhelft met 80,8 procent tot 167,1 miljoen dollar, waarvan 91,5 miljoen in het tweede kwartaal (+93,4%). De gezuiverde bedrijfskasstroom (zonder eenmalige elementen, rebitda) steeg in het tweede kwartaal met 3,9 procent tot 301,2 miljoen dollar, een record, net als de toename na zes maanden met 6,4 procent tot 587,8 miljoen. De gezuiverde nettowinst steeg in het tweede kwartaal met 7,2 procent tot 195,8 miljoen dollar of 1,02 dollar per aandeel (+6,2%), en na zes maanden met 8,6 procent tot 373 miljoen of 1,84 dollar per aandeel (+8,3%). Franco-Nevada is een schuldenvrije cashmachine die jaarlijks 1 miljard dollar operationele kasstroom genereert. Er is dus ruimte om nieuwe streaming- en of royaltyovereenkomsten af te sluiten, in combinatie met de al elf jaar onafgebroken jaarlijkse verhoging van het brutodividend. Momenteel betalen de Canadezen op jaarbasis 1,28 dollar per aandeel bruto, of een brutorendement van 1,1 procent. In juli kondigde het bedrijf een stevig financieringspakket aan van 352,5 miljoen dollar met G Mining Ventures. Het gaat om een goudstreamingovereenkomst voor 250 miljoen dollar, een zesjarige termijnlening tot 75 miljoen die de komende 3,5 jaar kan worden opgenomen en een kapitaalverhoging van G Mining Ventures voor 116,4 miljoen waarop Franco-Nevada voor 27,5 miljoen intekende. De deal vervolledigt de financiering van 481 miljoen dollar waarmee G Mining Ventures de Tocantinzinho-goudmijn in Brazilië kan bouwen. De eerste productie is voorzien in de tweede helft van 2024 en zal de eerste vijf jaar gemiddeld 24.200 troy ounce goudequivalent opleveren voor Franco-Nevada. De transactie wordt betaald met de beschikbare cash van 911 miljoen dollar op 30 juni. Inclusief een ongebruikte kredietlijn van 1 miljard dollar beschikt men over 1,9 miljard liquiditeiten voor bijkomende deals. De verwachte jaarproductie uit edelmetalen voor 2022 bedraagt 510.000 à 550.000 troy ounce goudequivalent. Het bedrijf verwacht tegen 2026 een stijging naar 570.000 à 610.000 troy ounce goudequivalent. Franco-Nevada mikt voor 2022 op een groepsproductie van 680.000 à 740.000 troy ounce goudequivalent, en 765.000 à 825.000 troy ounce tegen 2026.ConclusieHet aandeel van Franco-Nevada viel de voorbije maanden in een lastig beursklimaat minder terug dan de sectorgenoten. De diversificatie in energie loont in een tijdelijke periode van lagere edelmetalenproductie. Het aandeel is een sterkhouder voor de rustige langetermijninvesteerder en blijft in de voorbeeldportefeuille. Advies: koopwaardigRisico: laagRating: 1A Koers: 119,74 dollarTicker: FNV USISIN-code: CA3518581051Markt: New YorkBeurskapitalisatie: 23,0 miljard dollarK/w 2021: 34Verwachte k/w 2022: 31,5Koersverschil 12 maanden: -17,5%Koersverschil sinds jaarbegin: -13%Dividendrendement: 1,1%