2021 moet met voorsprong het beste jaar worden voor Anglo-Eastern Plantations. De beperkte communicatie en de weigering om een degelijk dividend te betalen blijven wel een doorn in het oog.

De palmolieplantagegroep Anglo-Eastern Plantations (AEP) kan terugblikken op een sterke eerste jaarhelft. De groep boekte een omzet van 201,1 miljoen dollar, een toename met 63 procent tegenover de eerste helft van 2020 (123,1 miljoen). De productie van palmvruchten uit de eigen plantages klom dankzij goede weersomstandigheden en de toename van de oppervlakte van de mature plantages tot 66.204 hectare met een sterke 14,6 procent tot 586.500 ton. De totale beplante oppervlakte van de groep bedroeg op 30 juni 74.131 hectare, hoofdzakelijk in Indonesië. AEP beschikt nog over 17.900 hectare die beplant kunnen worden. Dit jaar wil het 3800 hectare beplanten, inclusief 950 hectare herbeplantingen. Na de eerste jaarhelft staat de teller op 10...

De palmolieplantagegroep Anglo-Eastern Plantations (AEP) kan terugblikken op een sterke eerste jaarhelft. De groep boekte een omzet van 201,1 miljoen dollar, een toename met 63 procent tegenover de eerste helft van 2020 (123,1 miljoen). De productie van palmvruchten uit de eigen plantages klom dankzij goede weersomstandigheden en de toename van de oppervlakte van de mature plantages tot 66.204 hectare met een sterke 14,6 procent tot 586.500 ton. De totale beplante oppervlakte van de groep bedroeg op 30 juni 74.131 hectare, hoofdzakelijk in Indonesië. AEP beschikt nog over 17.900 hectare die beplant kunnen worden. Dit jaar wil het 3800 hectare beplanten, inclusief 950 hectare herbeplantingen. Na de eerste jaarhelft staat de teller op 1025 hectare. Vorig jaar heeft AEP 2190 hectare beplant en 785 hectare herbeplant. Daarmee is de uitbreiding opnieuw opgevoerd. De inkoop van vruchten bij derden klom in de eerste jaarhelft met 37,1 procent tot 583.400 ton, waarvan +25,9 procent tot 304.900 ton in het tweede kwartaal. Die inkoop is belangrijk om de zes verwerkingsmolens van de groep zo efficiënt mogelijk te benutten. Het extractiepercentage (de hoeveelheid olie uit 1 ton vruchten) daalde met 10 basispunten tot 20,6 procent. Dat volstond voor een toename van de palmolieproductie met 25,7 procent tot een record van 238.700 ton. Het extractiepercentage schommelt al jaren zo'n 15 procent onder het gemiddelde van Sipef, maar het blijft wel vrij constant tussen 20,5 en 21 procent. Ook de sterke evolutie van de palmolieprijs zorgde voor die recordomzet. De voor AEP relevante palmolieprijs ex-verwerkingsmolen steeg in de eerste jaarhelft gemiddeld met 28,1 procent tot 706 dollar per ton. De bedrijfswinst (ebit) verdrievoudigde ruimschoots, van 17,1 miljoen dollar vorig jaar tot 54,2 miljoen. Daarmee bedraagt de ebit na zes maanden al meer dan het jaartotaal van 50,4 miljoen dollar in 2020. Inclusief de biologische herwaardering van de plantages staat de teller op 58,2 miljoen dollar, tegenover 16,8 miljoen vorig jaar. De nettowinst per aandeel steeg van 26,35 dollarcent tot 96,79 dollarcent, ook een record. Hoewel de palmolieprijs door de seizoensgebonden hogere productie normaal terugvalt in de tweede jaarhelft, is daar nu weinig van te merken. Bijgevolg moet 2021 met voorsprong het beste jaar tot nu worden voor AEP. Op 30 juni bedroeg de nettokaspositie 159,1 miljoen dollar, een forse toename tegenover eind 2020 (115,2 miljoen) en 30 juni 2020 (88,7 miljoen). Omgerekend per aandeel geeft dat een nettokaspositie van 295 pence, of 45 procent van de totale marktkapitalisatie van 257,2 miljoen Britse pond. We verwachten dat de kaspositie tegen eind 2021 in de buurt van 200 miljoen dollar uitkomt, of rond 370 pence per aandeel. De beperkte communicatie en vooral de halsstarrige weigering van de hoofdaandeelhouder, mevrouw Siew Kim (51,58%), om een degelijk dividend te betalen, blijven een doorn in het oog.Het aandeel van AEP veerde met 15 procent op na de publicatie van de halfjaarcijfers. Gezien de snelle toename van de al riante kaspositie, is de waardering extreem goedkoop, tegen 0,6 keer de boekwaarde en een schamele ondernemingswaarde (ev) van 2600 dollar per beplante hectare. We zijn benieuwd of de hoogconjunctuur hoofdaandeelhouder Kim eindelijk een duw in de richting zal geven om aandeelhouderswaarde te creëren. We verhogen het advies. Werk met strikte koerslimieten, gezien de beperkte liquiditeit. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 650 penceTicker: AEP LNISIN-code: GB0000365774Markt: LondonBeurskapitalisatie: 257,6 miljoen pondK/w 2020: 11Verwachte k/w 2021: 6Koersverschil 12 maanden: +30%Koersverschil sinds jaarbegin: +11,5%Dividendrendement: 0,2%