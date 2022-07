Het aandeel van K+S maakte een enorme hausse tot de piek in april, maar viel sindsdien met ruim 35 procent terug. De marktonzekerheid is groot, maar de fundamenten blijven gunstig.

De Duitse meststoffen- en zoutproducent K+S profiteert volop van de enorme hausse in de meststoffensector. Door de fors hogere meststoffenprijzen vanaf de tweede helft vorig jaar zijn de jaarprognoses voor 2021 meerdere keren opgetrokken. Op jaarbasis steeg de omzet met 32,1 procent tot 3,21 miljard euro, terwijl de bedrijfskasstroom (ebitda) ruimschoots verdrievoudigde tot 969,1 miljoen. De ebitda-marge klom van 11 procent naar 30,2 procent. Initieel mikte K+S in 2021 op een ebitda van 240 à 340 miljoen euro. De hoge ebitda van 611 miljoen euro in het vierde kwartaal maakte het verschil.

...

De Duitse meststoffen- en zoutproducent K+S profiteert volop van de enorme hausse in de meststoffensector. Door de fors hogere meststoffenprijzen vanaf de tweede helft vorig jaar zijn de jaarprognoses voor 2021 meerdere keren opgetrokken. Op jaarbasis steeg de omzet met 32,1 procent tot 3,21 miljard euro, terwijl de bedrijfskasstroom (ebitda) ruimschoots verdrievoudigde tot 969,1 miljoen. De ebitda-marge klom van 11 procent naar 30,2 procent. Initieel mikte K+S in 2021 op een ebitda van 240 à 340 miljoen euro. De hoge ebitda van 611 miljoen euro in het vierde kwartaal maakte het verschil.De gemiddelde verkoopprijs in het landbouwsegment steeg in 2021 met 27,8 procent tot 298 euro per ton, waarvan een hoge 407,6 euro in het vierde kwartaal. Het verkoopvolume steeg van 7,3 miljoen ton tot 7,62 miljoen. Na de geslaagde verkoop van de Amerikaanse zoutactiviteiten aan Stone Canyon Industries Holding (SCIH) voor 2,6 miljard dollar, of een ondernemingswaarde (inclusief schulden en cash) van 3,2 miljard, is het probleem van de hoge schuldenlast van de baan. De netto financiële schuld viel terug van 3,2 miljard euro eind 2019 tot 606,3 miljoen eind 2021. Het agentschap S&P heeft de kredietwaardigheid met twee niveaus opgetrokken (van B+ naar BB), met stabiele vooruitzichten. K+S trok de positieve lijn in het eerste kwartaal door. De omzet steeg tegenover het eerste kwartaal van 2021 met 65,3 procent tot 1,21 miljard euro. De ebitda klom van 126 miljoen euro tot 524,1 miljoen, en de ebitda-marge van 17,2 naar 43,2 procent. Ondanks een terugval van het verkoopvolume (-11% tot 1,79 miljoen ton) steeg de omzet in het landbouwsegment dankzij een gemiddelde verkoopprijs van 527 euro per ton van 469 miljoen euro tot 944,1 miljoen. Het industriesegment boekte 1,5 procent extra omzet (268,2 miljoen euro). De hogere meststoffenprijzen werden gecompenseerd door lagere strooizoutvolumes. De sancties tegen Rusland en Wit-Rusland zetten de vraag- en aanbodsituatie op de wereldwijde potasmarkt onder druk. Beide landen nemen elk 16 procent van de wereldproductie op zich. Bovendien bevinden er zich het gros van de uitbreidingsprojecten. K+S verwacht dat zelfs bij een gunstige evolutie van de oorlog in Oekraïne het tot in 2026 kan duren voor het wereldwijde potasaanbod volledig zal herstellen. K+S trok na het sterke eerste kwartaal zijn jaarverwachtingen voor 2022 op. De verwachte ebitda verhoogde van 1,6 à 1,9 miljard euro tot 2,3 à 2,6 miljard, en de verwachte gezuiverde vrije kasstroom van 600 à 800 miljoen naar 1 à 1,2 miljard. K+S gaat hierbij uit van voldoende gasvoorraden voor de productie in Duitsland. Met de kasstromen werd 230 miljoen euro betaald voor het verlagen van de factoringschulden en voor CO2-rechten voor de periode tot 2030. K+S versnelt de uitbreidingsplannen richting een jaarproductie van 4 miljoen ton in de Canadese Bethune-mijn. Daarnaast investeren de Duitsers om vanaf 2023 in elke productiesite een positieve vrije kasstroom te verzekeren, ook tijdens het dieptepunt van de prijzencyclus. En er is opnieuw ruimte voor een bescheiden dividend van 0,2 euro per aandeel bruto (0,9% brutorendement).Het aandeel van K+S maakte een enorme hausse tot de piek in april, maar viel sindsdien met ruim 35 procent terug. De markt anticipeert op een normalisatie van de meststoffenprijzen in combinatie met aanhoudend hoge energieprijzen. De marktonzekerheid is groot, maar de fundamenten blijven gunstig. De terugval kan nog even aanslepen, maar is voldoende gevorderd voor een adviesverhoging. Rond 20 euro ligt technische steun. Advies: koopwaardig Risico: gemiddeldRating: 1BKoers: 21,67 euroTicker: SDF GYISIN-code: DE000KSAG888Markt: FrankfurtBeurskapitalisatie: 4,14 miljard euroK/w 2021: 8Verwachte k/w 2022: 3Koersverschil 12 maanden: +75%Koersverschil sinds jaarbegin: +43%Dividendrendement: 0,9%