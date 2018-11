Recordjaar voor 7C Solarparken

Dit wordt een recordjaar voor de Belgische uitbater van zonnepanelen- of pv-parken in voornamelijk Duitsland. Vooreerst is er de recordgroei van het geïnstalleerde vermogen. De voorbije drie jaar klom dat jaarlijks gemiddeld met 15 megawatt, tot 118 megawatt eind 2017. Dit jaar versnelde de groei aanzienlijk, want de capaciteit klom met 35 megawatt tot 153 megawatt.

...