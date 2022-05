We vinden de negatieve koersreactie bij AvH overdreven en zien een nieuw instapmoment.

Wat een goednieuwsshow moest worden met de aankondiging van een tweede opeenvolgende recordjaar in resultaten en de datum voor de beursgang van DEME (30 juni), eindigde in de zwakste beurssessie van het jaar voor Ackermans & van Haaren (AvH). Analisten en beleggers struikelden over de winstwaarschuwing bij de nakende beursnieuweling DEME, een onderdeel van de afdeling Marine Engineering & Contracting van AvH via de tussenvennootschap CFE. De vooropgestelde winstdaling bij DEME ondanks meevallende cijfers in het eerste kwartaal deed de koers van CFE 18 procent verliezen (lees p.100) en trok het AvH-aandeel mee naar beneden.Het private-bankingsegment (Delen Private Bank en Bank J. Van Breda) is sinds jaar en dag de meest stabiele factor en de grootste steunpilaar van de resultaten van AvH. Maar in de eerste drie maanden van 2022 werd de financiële poot met erg turbulente markten geconfronteerd, die zorgden voor een daling van het totaal beheerd vermogen ondanks een bruto-instroom van 1,65 miljard euro,van het recordniveau van 63,9 miljard euro eind vorig jaar naar 62,0 miljard euro eind maart. Dat blijft een pak meer dan de 54,1 miljard euro van eind 2020. Relatief was de prestatie beter dan het marktgemiddelde, maar wegens de gezamenlijke terugval op de aandelen- en obligatiemarkten was er toch sprake van vermogensverlies. In het segment vastgoed en seniorenzorg is de jongste jaren heel wat gebeurd. Vorig jaar werd met Nextensa het fusieproject Leasinvest-Extensa boven de doopvont gehouden. Het was de geboorte van een geïntegreerde vastgoedspeler. De reële waarde van de vastgoedportefeuille van Nextensa (58,5% AvH) bedroeg eind maart 1,3 miljard euro. De dag voor de tradingupdate kwam het bericht dat er een overeenkomst was bereikt met de verzekeraar AG over de verkoop van de specialist in kwalitatieve seniorenzorg Anima Care (91,8% AvH). De cashopbrengst zal voor de holding circa 300 miljoen euro bedragen, wat een meerwaarde van 230 miljoen euro zal inhouden.De afdeling energie en grondstoffen blijft profiteren van het puike cijferwerk bij Sipef. Met de erg hoge palmolieprijzen wordt een recordresultaat in het vooruitzicht gesteld. In de divisie Growth Capital (private equity) werd al eerder dit jaar de verkoop van het 30 procentbelang in Manuchar aangekondigd. Die zou in het tweede kwartaal moeten zijn afgerond met een meerwaarde van 80 miljoen euro. Door de meerwaarden is de Antwerpse holding opnieuw op weg naar een recordresultaat voor het boekjaar 2022. Dat zal voor een kaspositie van ongeveer 440 miljoen euro zorgen, waardoor er middelen zijn voor nieuwe investeringen. We vonden de negatieve koersreactie op de tradingupdate overdreven en zien een nieuw instapmoment. We denken nog steeds dat de holding de komende twaalf tot achttien maanden beter zal presteren dan het marktgemiddelde (rating 1A). Koers: 159,90 euroTicker: ACKB BBISIN-code: BE0003764785Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 5,36 miljard euroK/w 2021: 13Verwachte k/w 2022: 12Koersverschil 12 maanden: +21%Koersverschil sinds jaarbegin: -5%Dividendrendement: 1,7%