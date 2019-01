Recordjaar voor Deere ondanks handelsoorlog

Voor de grootste naam in de wereld van de landbouwwerktuigen is het boekjaar 2017-2018 (afsluitdatum 30/10) al afgesloten. De resultaten over het vierde kwartaal zijn al in november bekendgemaakt. In 2018 stegen de graanprijzen eindelijk, maar de landbouwers waren al eerder gestart met de vervanging van hun oude tractoren. Deere kan zelfs in de Verenigde Staten een stijgende verkoop van landbouwwerktuigen melden, ondanks een daling van het inkomen bij de Amerikaanse boeren.

