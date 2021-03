De Oost-Vlaamse producent van petvoorvormen en -flessen Resilux komt in zijn branche net onder de top. Het heeft een marktaandeel van zowat 8 procent in Europa. De impact van de coronapandemie viel best mee in vergelijking met de meeste andere ondernemingen.

Resilux kan een toonaangevende rol spelen in de 'vergroening' van de economie. Het bedrijf heeft er een groeipool bij dankzij de overname in het najaar 2017 van de Zwitserse specialist in petrecyclage Signode Industrial Group,bekend als Poly Recycling. Pet is een goed te recycleren kunststof. In een aantal Europese landen verloopt de inzameling ervan al voorbeeldig, maar in Zuid-, Centraal- en Oost-Europa moet nog heel wat gebeuren. Dat wettigde de investering van zowat 25 miljoen euro in de nieuwe recyclagefabriek in het Zwitserse Bilten. Om aan de grotere vraag naar gerecycleerd petmateriaal te voldoen, investeert Resilux dit jaar in extra capaciteit. De omzet ging er vorig jaar met 9,7 procent op achteruit, van 413,8 naar 373,7 miljoen euro. Dat heeft vooral te maken met een forse gemiddelde daling van de grondstoffenprijzen (-13,7%). Een veel betere maatstaf dan de omzet is de toegevoegde waarde. Daar presenteerde Resilux wel een fraaie toename van 14,1 procent, tot 103,4 miljoen euro. Daardoor steeg de bedrijfskasstroom (ebitda) in 2020 met 17,3 procent, van 43,6 naar 51,1 miljoen euro. Een ebitda boven 50 miljoen euro is een mijlpaal en moet de referentie worden voor de komende jaren.Globaal verkocht Resilux minder water en frisdrank, omdat de consument minder op reis ging en zich minder verplaatste door de coronapandemie. Een fors gestegen verkoop van voorvormen en vooral flessen voor de detergentenmarkt (onder meer desinfecterende producten) compenseerde dat. Door de minder sterke stijging in de afschrijvingen steeg de bedrijfswinst (ebit) met 25,2 procent tot 31,4 miljoen euro. Het nettoresultaat maakte een sprong van 38,9 procent: van 16,4 miljoen euro in 2019 naar 22,8 miljoen euro in 2020, of van 8,37 naar 11,37 euro per aandeel. Resilux loste ook de prognose in dat de netto financiële schuld verder zou dalen. Van 76,2 miljoen euro medio 2019 en 48,9 miljoen euro eind 2019 was er een daling naar 21,1 miljoen euro. Na twee zeer zware investeringsjaren deed Resilux het vorig jaar kalmpjes aan met 'slechts' 17,5 miljoen euro aan investeringen. In de eerste helft van 2019 alleen al bedroegen de investeringen 17,4 miljoen euro. Het management geeft geen vooruitzicht voor de ebitda in 2021 door de onzekerheid over het verdere verloop van de pandemie en de fors gestegen grondstoffenprijzen. Opnieuw boven 50 miljoen euro uitkomen kan in 2021 een uitdaging worden. De aandeelhouders krijgen een ongewijzigd dividend van 3 euro bruto per aandeel. Het aandeel blijft redelijk gewaardeerd tegen ruim 6 keer de verwachte verhouding ondernemingswaarde (ev) ten opzichte van de bedrijfskasstroom (ebitda) 2021 en tegen een verwachte koerswinstverhouding van 14. Het aandeel blijft in de voorbeeldportefeuille (koopwaardig tot 175 euro; rating 1A). Advies: koopwaardigRisico: laagRating: 1AKoers: 166,00 euroTicker: RES BBISIN-code: BE0003707214Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 336,1 miljoen euroK/w 2020: 16Verwachte k/w 2021: 14Koersverschil 12 maanden: +1%Koersverschil sinds jaarbegin:Dividendrendement: 2,0%