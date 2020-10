De aandelenkoers van Deere & Company klom de voorbije maanden naar een record. Wij vinden het aandeel te hoog gewaardeerd.

Voor de grootste naam in de sector van de landbouwwerktuigen is het boekjaar 2019-2020 (afsluitdatum 30/10) al zo goed als afgelopen. Maar ook bij de landbouwgigant hangt de coronacrisis als een donkere schaduw over de onderneming. De resultaten over het derde kwartaal (begin mei tot eind juli) zijn eind augustus bekendgemaakt en laten duidelijk een impact van covid-19 zien. Deere & Company werd in 1837 door John Deere gesticht. De hoefsmid ontwikkelde een ploeg en begon met de massaproductie ervan. Deere haalde in het afgelopen kwartaal 63,5 procent van de omzet uit de landbouwactiviteiten. De resterende inkomsten komen uit materialen voor de bouw en de bosbouw. Daarnaast is er ook een financiële poot, die zich met de verhuur en de leasing van vooral landbouwvoertuigen bezighoudt.Het aandeel van de landbouwactiviteiten is gezakt door de overname van de Duitse Wirtgen Group, de duurste overname uit de geschiedenis van Deere. De Duitsers zijn gespecialiseerd in machines voor wegenbouw, het mixen van asfalt, enzovoort. Daarmee wordt de afhankelijkheid van de zeer cyclische landbouw afgebouwd. Het derde kwartaal leverde een 11 procent lagere omzet op van 8,925 miljard dollar tegenover 10,04 miljard dollar in de periode mei-augustus 2019. Dat cijfer lag wel 18 procent hoger dan de analistenconsensus. De winst per aandeel kwam nog spectaculairder boven de gemiddelde analistenverwachting uit. De winst per aandeel landde op 2,57 dollar tegenover 2,81 dollar in het derde kwartaal van het boekjaar 2018-2019, maar de analistenconsensus lag slechts op 1,24 dollar per aandeel. Een toename van de bedrijfswinst (ebit) bij de landbouwactiviteiten was een aangename verrassing. Een beperkte omzetdaling (-5%) in combinatie met een serieuze kostenbesparing (145 miljoen dollar) en stevige prijsverhogingen (262 miljoen dollar positieve impact op ebit) verklaren waarom de afdeling uitblinkt in winstgevendheid. De bedrijfsleiding kon op basis van het sterke kwartaal van de landbouwactiviteiten de verwachting voor het volledige boekjaar optrekken van een nettowinst tussen 1,6 tot 2,0 miljard dollar naar 2,25 miljard dollar. Dat is een heel eind boven de analistenconsensus van 1,97 miljard dollar. De divisie 'materialen voor bouw en bosbouw' kampte met een forsere omzetachteruitgang (-28%) dan de landbouw (-5%). De resultaten van Deere komen altijd boven de gemiddelde verwachting uit. Dat is deze keer weer het geval. De koers ging dan ook vlot hoger. Analisten hebben hun omzetverwachting verhoogd van 34,9 miljard dollar voor het boekjaar 2018-2019 tot 30,3 miljard dollar voor het lopende boekjaar. De winst per aandeel kwam uit op 9,94 dollar in het vorige boekjaar. De analistenconsensus voor het lopende boekjaar bedraagt een winst per aandeel van 7,46 dollar of een terugval met 25 procent. Voor het volgende boekjaar rekenen de analisten gemiddeld op een omzet van 32,7 miljard dollar en een recordwinst per aandeel van 10,21 dollar. ConclusieDe aandelenkoers schittert en klom de voorbije maanden naar een record ondanks de duik in maart door de covid-19-pandemie. Tegen een verwachte koerswinstverhouding van 24 voor volgend jaar en tegen de verhouding ondernemingswaarde (ev) ten opzichte van de bedrijfskasstroom (ebitda) van 21 voor 2021 is het aandeel voor ons te hoog gewaardeerd. We verlagen het advies. In de landbouwsector zijn er aantrekkelijkere kansen. Advies: verkopenRisico: gemiddeldRating: 3BKoers: 234,81 dollarTicker: DE USISIN-code: US2441991054Markt: NYSEBeurskapitalisatie: 73,6 miljard dollarK/w 2019: 24Verwachte k/w 2020: 31Koersverschil 12 maanden: +41%Koersverschil sinds jaarbegin: +36%Dividendrendement: 1,2%