UCB verwacht tegen 2025 zeven nieuwe medicijnen op de markt te brengen.

De Belgische biofarmagroep UCB verraste begin januari met een omzet- en winstverhoging voor 2019. Tot nog toe mikte UCB op een jaaromzet van 4,6 à 4,8 miljard euro, maar beter dan verwachte verkoopcijfers van het immunologisch middel Cimzia en het epilepsiemiddel Vimpat stuwden de jaaromzet naar 4,91 miljard, 6 procent beter dan in 2018 (4,63 miljard). De netto-omzet van de vijf kernproducten steeg met 14 procent tot 4,34 miljard euro. Cimzia boekte een stevige groei van 18 procent tot 1,71 miljard euro, dankzij labeluitbreidingen (vrouwen tijdens de vruchtbare leeftijd) en nieuwe ziektebeelden (niet-radiografische axiale spondyloartritis, een ontstekingsziekte rond de ruggenwervels, en psoriatische artritis). UCB verhoogde de verwachte piekverkoop tegen 2024 naar 2 miljard euro. In de immunologiefranchise rust op middellange termijn veel hoop op bimekizumab. Voor die potentiële nieuwe blockbuster (medicijn met een jaarlijkse omzet van meer dat 1 miljard dollar) wordt tijdens de zomer op basis van sterke fase III-studieresultaten het goedkeuringsdossier ingediend voor de indicatie psoriasis. Daarnaast lopen fase III-studies in psoriatische artritis en in axiale spondyloartritis, met verwachte resultaten eind 2021. In het eerste kwartaal start een fase III-studie in een zeldzame huidziekte (ziekte van Verneuil).Het epilepsiemiddel Vimpat boekte als tweede grootste kernproduct een nog betere groei van 20 procent, tot 1,32 miljard euro (+15% tegen constante wisselkoersen). De mooie groei volstond om de verwachte omzetpiek tegen 2022 te verhogen van 1,4 miljard euro naar 1,5 miljard. Oudgediende Keppra zag de omzet met 3 procent terugvallen tot 770 miljoen euro, terwijl het recentere Briviact 56 procent meer omzet boekte (221 miljoen). De doelstelling blijft met Briviact een piekomzet van 600 miljoen euro te halen tegen 2026. Tot slot is er Neupro, voor de behandeling van de ziekte van Parkinson en het rustelozebenensyndroom, dat de piekomzet in 2018 al bereikte (321 miljoen euro tegenover 400 miljoen verwacht bij de lancering), en in 2019 319 miljoen euro omzet haalde (-1%). De recurrente bedrijfskasstroom klom met 2 procent tot 1,43 miljard, goed voor een rebitda-marge van 29,1 procent, boven de voorziene vork van 27 à 29 procent, maar 110 basispunten lager dan in 2018 (30,2%). De nettowinst zakte met 1 procent tot 817 miljoen en de gezuiverde nettowinst per aandeel klom naar 5,2 euro (+9%). Het brutodividend stijgt met 2 procent tot 1,24 euro of een brutorendement van 1,4 procent. Voor 2020 mikt UCB op een omzetcijfer tussen 5,05 en 5,15 miljard euro, een rebitda-marge van 28 à 29 procent en een gezuiverde nettowinst per aandeel van 4,8 à 5,2 euro. Die cijfers omvatten nog niet de impact van de nog niet-afgeronde overname van Ra Pharma. Inclusief Zilucoplan van Ra Pharma verwacht UCB tegen 2025 tot zeven nieuwe medicijnen op de markt te brengen. De eerste verkoopcijfers in de Verenigde Staten en Japan van Evenity, het nieuwe middel tegen osteoporose waarmee in 2017 mogelijke hartproblemen opdoken, zijn positief. De verkoop in Europa start in het eerste kwartaal.ConclusieDe recente positieve berichten bezorgden het aandeel van UCB een recordkoers. De waardering is opgelopen maar aanvaardbaar, tegen 18 keer de verwachte winst 2020 en een verhouding van 12 keer de ondernemingswaarde (ev) tegenover de verwachte bedrijfskasstroom (ebitda) 2020. De moederholding Tubize blijft koopwaardig, gezien de opgelopen korting op de intrinsieke waarde tot een historisch hoge 45 procent.Advies: houden/afwachtenRisico: gemiddeldRating: 2BKoers: 89,70 euroTicker: UCB BBISIN-code: BE0003739530Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 17,4 miljard euroK/w 2019: 21Verwachte k/w 2020: 18Koersverschil 12 maanden: +20%Koersverschil sinds jaarbegin: +26%Dividendrendement: 1,4%