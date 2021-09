De waardering is hoog, maar niet excessief in verhouding tot de groei.

De online-advertentiemarkt boomt als nooit tevoren en dat is goed voor Alphabet, de holding boven Google, dat een dominante rol speelt in dat segment. De coronacrisis versnelde de groei van de e-commerce en bracht een verdere verschuiving naar onlinereclame op gang. Daardoor konden spelers als Alphabet een nog groter deel van de advertentiebudgetten inpalmen. Het tweede kwartaal leverde een recordomzet op. De groepsomzet van 61,9 miljard dollar lag 62 procent hoger dan hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Dat had uiteraard te maken met het slechte coronakwartaal een jaar eerder. Valuta-effecten zorgden voor een rugwind van iets meer dan 4 procent. De impact van de goedkopere dollar zal in het derde kwartaal grotendeels uitdoven.Van de groepsomzet komt 92 procent van Google Services, de grootste afdeling met de kernactiviteiten: de advertenties van Google Search, YouTube, het Android-besturingssysteem, Google Chrome, Google Maps, Google Play en alle hardware van de groep. De afdeling haalde in het tweede kwartaal 57 miljard dollar omzet, 63 procent meer dan een jaar eerder. De zoekmachine Google Search was goed voor 35,9 miljard dollar (+68%) of bijna 58 procent van de groepsomzet. YouTube haalde 7 miljard dollar inkomsten uit reclame (+84%), of 11,3 procent van de groepsomzet. Bij Google Network, dat de advertenties op partnersites omvat, groeide de omzet met 60 procent naar 7,6 miljard dollar. Google Other liet een groei met 29 procent optekenen naar 6,6 miljard dollar. Die afdeling omvat de inkomsten uit de Play Store en de YouTube Premium-abonnementen. Sinds kort zijn daar ook de inkomsten van het overgenomen Fitbit bij. Google Cloud is de tweede grootste afdeling met 4,63 miljard dollar omzet, 54 procent meer dan een jaar eerder en 7,5 procent van de groepsomzet. Door de hoge investeringen in infrastructuur boekte de afdeling een operationeel verlies van 591 miljoen dollar. In 2022 moet Google Cloud break-even draaien en vanaf 2023 zou het bijdragen aan de winst. Other Bets, een verzamelnaam voor de experimentele activiteiten van Google, boekte een operationeel verlies van 1,4 miljard dollar op een omzet van 192 miljoen. De vrije kasstroom klom op jaarbasis 90 procent hoger naar 16,4 miljard. Dat brengt het totaal over de vier vorige kwartalen op 58,5 miljard. Alphabet beschikte aan het einde van de eerste jaarhelft over een netto cashpositie van 110 miljard dollar. Een dividend is niet aan de orde, maar Alphabet startte dit jaar wel een nieuw inkoopprogramma voor aandelen ter waarde van 50 miljard dollar. Dat zal het aantal uitstaande aandelen met 3 procent verminderen. Het was de bedoeling enkel C-aandelen zonder stemrecht (tickersymbool GOOG) in te kopen. Daardoor noteerden de klasse A-aandelen met stemrecht (tickersymbool GOOGL) met een korting tegenover de C-aandelen, wat niet logisch was. Door nu ook de A-aandelen op te nemen in het inkoopprogramma wil Alphabet die situatie rechtzetten. Alphabet gaf geen prognoses voor de tweede jaarhelft.ConclusieAlphabet profiteerde in de eerste jaarhelft van een gemakkelijke vergelijkingsbasis. In de tweede helft zal de lat hoger liggen. Dat hoeft geen probleem te zijn, want de kernmarkten van Alphabet groeien sterk, en niets wijst erop dat daar verandering in komt. De waardering is hoog, maar in verhouding tot de groei niet excessief. Bovendien ondersteunt ook het inkoopprogramma de koers. Dit type aandelen is wel het meest kwetsbaar bij een algemene beurscorrectie.Advies: houden/afwachtenRisico: gemiddeldRating: 2BKoers: 2869,3 dollarMarkt: NasdaqTicker: GOOG USISIN-code: US02079K1079Beurskapitalisatie: 1906 miljard dollarK/w 2020: 49Verwachte k/w2021: 28,5Koersverschil 12 maanden: +89%Koersverschil sinds jaarbegin: +64%Dividendrendement: -