Nieuwe contracten leggen de basis voor verdere groei van het streamingbedrijf.

De voorbije kwartalen was het aandeel van zilver in de groepsomzet van het streamingbedrijf Wheaton Precious Metals (WPM) gestaag afgenomen. Dat had te maken met een tijdelijk lagere zilverproductie en een diversificatie naar goud, palladium en kobalt. Op het dieptepunt van vorig jaar tekende zilver nog maar voor 36 procent van de groepsomzet. Dit jaar gaat de slinger weer de andere richting uit. WPM ontvangt 75 procent van de zilveroutput van de Salobo-kopermijn van Vale. Dankzij een nieuwe verwerkingsinstallatie nam de productie er fors toe. De expansie van de mijn was eind juni voor 77 procent afgerond en zal vanaf de tweede jaarhelft van 2022 de output verder verhogen. Op groepsniveau steeg de zilverproductie in het tweede kwartaal met 84 procent op jaarbasis naar 6,72 miljoen troy ounce. Bij goud (90.290 troy ounce) bleef de vooruitgang beperkt tot 1,7 procent. Dat werd aangevuld met 5301 troy ounce palladium en 395.000 pond kobalt. Alles samen bedroeg de output 194.140 troy ounce goudequivalent of 32 procent meer dan een jaar eerder. Het aandeel van zilver (45,2%) bleef iets achter op dat van goud (49,1%). Palladium (3,3%) en kobalt (2,4%) zorgden voor de rest. WPM verwacht tussen 2021 en 2025 een gemiddelde omzetmix 51 procent goud, 41 procent zilver, 5 procent palladium en 3 procent kobalt. Het verkoopvolume lag met 176.700 troy ounce goudequivalent 7,2 procent hoger dan vorig jaar, maar 9 procent onder het productievolume.Op kwartaalbasis bleven de gemiddelde verkoopprijzen van goud en zilver nagenoeg onveranderd. De palladiumprijs steeg fors van 2392 naar 2797 dollar per troy ounce. Bij kobalt was er dan weer een lichte daling van 22,19 naar 19,82 dollar per pond. Tegenover het tweede kwartaal van vorig jaar was er wel een flinke prijstoename. De gemiddelde verkoopprijs van zilver steeg met 60 procent, die van goud met 5 procent en van palladium met 46 procent. In combinatie met de hogere verkoopvolumes leverde dat een recordomzet van 330,4 miljoen dollar op, een derde meer dan een jaar eerder. De aangepaste nettowinst lag met 161,6 miljoen dollar 66 procent hoger dan een jaar eerder. Per aandeel was er een toename van 22 naar 36 dollarcent. WPM sloot dit jaar al nieuwe afnamecontracten af met Capstone Mining, Aris Mining en Rio2. Eerder werden de zilverstreams van Keno Hill en Cozamin operationeel. WPM mikt voor het lopende boekjaar op een output van 720.000 tot 780.000 troy ounce goudequivalent tegenover 673.000 troy ounce vorig jaar. Voor de periode van 2021 tot 2025 wordt 810.000 troy ounce vooropgesteld. De operationele kasstroom steeg met 43 procent naar 216 miljoen dollar. Dat is goed nieuws voor het dividend, dat voor het vierde kwartaal op rij werd verhoogd. WPM keert 30 procent van de operationele kasstroom van de voorbije vier kwartalen uit. Daardoor klom de uitkering van 14 naar 15 dollarcent per kwartaal. WPM is schuldenvrij. De cashpositie liep op naar 235,4 miljoen dollar en er staan voor 3,3 miljoen dollar leaseverplichtingen op de balans. WPM heeft daarnaast een kredietlijn van 2 miljard dollar ter beschikking.ConclusieOperationeel gaat alles goed bij WPM, maar door de lagere goud- en zilverprijzen zal de omzet in het lopende derde kwartaal onder het niveau van het vorige kwartaal uitkomen. De jaarprognoses werden wel bevestigd en met nieuwe contracten legde WPM de basis voor verdere groei. Het streamingbedrijf is schuldenvrij en is ook goedkoper dan sectorgenoot Franco-Nevada. De winsthefboom moet komen van hogere metaalprijzen. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 45,98 dollarMarkt: New York Stock ExchangeTicker: WPM USISIN-code: CA8283361076Beurskapitalisatie: 21 miljard dollarK/w 2020: 40Verwachte k/w 2021: 30Koersverschil 12 maanden: - 10%Koersverschil sinds jaarbegin: +10%Dividendrendement: 1,3%