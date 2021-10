Sibanye heeft een sterke eerste jaarhelft achter de rug door de hoge palladium- en rhodiumprijs. De tweede helft zal minder goed zijn, maar de groep blijft comfortabel winstgevend.

Het verhaal van Sibanye Stillwater startte in 2013 in Zuid-Afrika toen de goudmijnen van Gold Fields werden afgesplitst in een aparte entiteit, Sibanye Gold. Later volgde een diversificatie naar Platinum Group Metals (PGM) met platina, palladium, rhodium en ruthenium en de overname van het Amerikaanse Stillwater.

...

Het verhaal van Sibanye Stillwater startte in 2013 in Zuid-Afrika toen de goudmijnen van Gold Fields werden afgesplitst in een aparte entiteit, Sibanye Gold. Later volgde een diversificatie naar Platinum Group Metals (PGM) met platina, palladium, rhodium en ruthenium en de overname van het Amerikaanse Stillwater. De prijzen van palladium en rhodium scheerden het voorbije jaar historisch hoge toppen. De groep realiseerde een historisch hoge omzet van 6,18 miljard dollar tegenover 3,3 miljard dollar in dezelfde periode vorig jaar. De aangepaste bedrijfswinst (ebitda) steeg met 40 procent naar 2,79 miljard dollar. Netto bleef er 1,74 miljard dollar over. Tijdens de eerste jaarhelft kwam 48 procent van de omzet van de Zuid-Afrikaanse PGM-activa. De output van de Zuid-Afrikaanse PGM-mijnen steeg op jaarbasis met 41,7 procent. Ze leverden een ebitda-marge van 66 procent op. De rhodiumprijs is sinds de top ruim gehalveerd en palladium noteert 40 procent onder de recordkoers van eerder dit jaar. Naast een algemene terugval van de edelmetaalprijzen is dat een gevolg van de gedaalde autoverkopen. Door het tekort aan halfgeleiders en verschillende logistieke flessenhalzen door de coronapandemie is de verkoop gedaald. Dat neemt niet weg dat de PGM-markten structureel in deficit blijven. De prijzen waren vorig jaar zo fors opgelopen dat een correctie normaal en zelfs gezond is. De Amerikaanse PGM-activiteiten staan in voor 13 procent van de omzet van de eigenlijke mijnbouw en 17 procent van de recyclage. De mijnbouw omvat de productie van platina en palladium bij Stillwater en East Boulder. Die leveren een ebitda-marge van 65 procent op. Op jaarbasis groeide de output niet door een werkonderbreking van 21 dagen als gevolg van een ongeval bij Stillwater. De recyclage is een stuk minder winstgevend met een ebitda-marge van slechts 4 procent. De Zuid-Afrikaanse goudmijnen Driefontein, Beatrix en Kloof en de recyclage van DRDGold zorgden samen voor een output van bijna 520.000 troy ounce goud. De productiekosten lagen met gemiddeld 1691 dollar aan de hoge kant. In het tweede kwartaal waren ze zelfs hoger dan 1800 dollar. In de eerste jaarhelft bedroeg de ebitda-marge nog 18 procent, maar tegen de huidige goudprijs zijn de mijnen nauwelijks nog winstgevend. De energiekosten in Zuid-Afrika schieten de hoogte in terwijl de vakbonden aandringen op hogere lonen. Sibanye wil diversifiëren naar batterijmetalen. De groep stapte in een joint venture met Ioneer Limited en betaalde 490 miljoen dollar voor een belang in de Rhyolite Ridge-lithiummijn in Nevada. In februari nam Sibanye al een participatie in het Finse lithiumbedrijf Keliber. Tussen januari en juni bedroeg de vrije kasstroom 657 miljoen dollar of de helft meer dan een jaar eerder. Sibanye had na de eerste jaarhelft een cashpositie van 1,83 miljard dollar en een schuld van 1,2 miljard dollar. Het bedrijf keert 25 tot 35 procent van de onderliggende winst uit. Dat leverde een hoge tussentijdse uitkering op met een verwacht rendement van 11,6 procent.ConclusieSibanye heeft een sterke eerste jaarhelft achter de rug door de hoge palladium- en rhodiumprijs. De tweede helft zal minder goed zijn, maar de groep blijft comfortabel winstgevend en beschikt over een nettocashpositie. Toch mogen investeerders niet blind zijn voor de hoge productiekosten in het goudsegment en het slechte investeringsklimaat in Zuid-Afrika. De diversificatie naar batterijmaterialen is op termijn positief. Door de lage waardering blijft het advies positief. Advies: koopwaardig Risico: hoogRating: 1CKoers: 14,56 dollarTicker: SBSW USISIN-code: US8257242060Markt: New York Stock ExchangeBeurskapitalisatie: 10,7 miljard dollarK/w 2021: 3,5Verwachte k/w 2022: 8Koersverschil 12 maanden: +15%Koersverschil sinds jaarbegin: -8%Dividendrendement: 11,6%