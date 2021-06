Hoewel CFE licht ontgoochelde in het eerste kwartaal zit de Belgische bouw- en baggergroep op schema voor het boekjaar 2021.

De groepsomzet zakte in het eerste kwartaal met 2,5 procent, tot 742,1 miljoen euro, door een groter dan verwachte terugval van de omzet bij de offshore-, bagger- en milieugroep DEME (-10,3% tot 479,6 miljoen).

...

De groepsomzet zakte in het eerste kwartaal met 2,5 procent, tot 742,1 miljoen euro, door een groter dan verwachte terugval van de omzet bij de offshore-, bagger- en milieugroep DEME (-10,3% tot 479,6 miljoen). Bij de divisie baggerwerken steeg de omzet met 2,9 procent tot 249,1 miljoen euro, dankzij de eerste bijdrage van een nieuw groot havenproject in Egypte (Abu Qir) en projecten in Duitsland en Polen. Vanaf het tweede kwartaal wordt voor het Abu Qir-project de Spartacus ingezet, een nieuwe megasnijkopzuiger die de marges van DEME zal ondersteunen. De divisie Offshore zag de omzet fors terugvallen, van 202,7 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2020 naar 138,7 miljoen. Dat is een tijdelijk fenomeen, aangezien de belangrijkste projecten die later dit jaar aanvangen, in het eerste kwartaal nog in de opstartfase zaten. Dat was onder meer het geval voor windparken in Frankrijk (Saint-Nazaire) en drie windparken in het Verenigd Koninkrijk. De herstelwerkzaamheden aan de Orion, het nieuwe offshore-installatieschip dat net voor de oplevering in mei vorig jaar zwaar beschadigd raakte tijdens een kraantest, zullen in het eerste kwartaal van 2022 afgerond zijn. De kleinere divisie Infra boekte 52,1 miljoen euro omzet (+2,2%). De eerste werkzaamheden voor de bouw van het Femern-project zijn gestart. Dat is met 18 kilometer 's werelds langste afgezonken weg- en spoortunnel, die Duitsland en Denemarken zal verbinden. Het project van 3,4 miljard euro, waarvan 700 miljoen voor DEME, loopt tot in 2029. Het orderboek van DEME bereikte een nieuw record, dankzij een nieuw watertoevoerproject van ruim 200 miljoen euro voor de kerncentrale van Hinckley Point in het Verenigd Koninkrijk. Het is nu 4,75 miljard euro waard, tegen 4,5 miljard eind 2020. Verschillende recente projecten zijn nog niet in de cijfers opgenomen. DEME blijft stappen ondernemen voor de langetermijnontwikkeling. Het richtte met onder meer imec, Bekaert en Colruyt het consortium Hyve op, voor de productie van groene waterstof op grote schaal. Dochterbedrijf Global Sea Mineral Resources (GSR) was in april betrokken bij een succesvolle technologie- en milieuproef voor het ophalen van metaalrijke knollen op de bodem van de Stille Oceaan. De ontginning zou op termijn de hoge nood aan nikkel, kobalt, mangaan en koper voor de omschakeling naar een koolstofneutrale samenleving helpen lenigen. DEME verwacht dit jaar een hogere omzet en nettowinst dan in 2020, maar denkt nog niet het precoronaniveau te halen. De bouwafdeling Contracting boekte in het eerste kwartaal 235,1 miljoen euro omzet (+6,3% tegenover het eerste kwartaal van 2020). CFE wijst er wel op dat de fors gestegen materiaalprijzen aan de marge kunnen knabbelen. Het orderboek stabiliseerde tegenover eind 2020 op een hoge 1,46 miljard. CFE verwacht van Contracting op jaarbasis een stijging van de omzet en de nettowinst. De pool vastgoedontwikkeling verwierf twee nieuwe projecten in Polen en verwacht een goed 2021. ConclusieDe update over het eerste kwartaal stelde de aandeelhouders van CFE gerust. We verwachten de komende kwartalen beterschap bij DEME. Het aandeel noteert tegen 26 keer de verwachte winst 2021 en een ondernemingswaarde (ev) van ongeveer 6,5 keer de verwachte bedrijfskasstroom (ebitda) 2021. De levering van de Spartacus en van de Orion in 2022 zal de marges ondersteunen. We bevestigen het koopadvies vanuit een langetermijnperspectief.Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 92,1 euroTicker: CFEB BBISIN-code: BE0003883031Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 2,3 miljard euroK/w 2020: 36Verwachte k/w 2021: 26Koersverschil 12 maanden: +41%Koersverschil sinds jaarbegin: +10%Dividendrendement: 1,1%