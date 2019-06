Het orderboek is opgelopen tot een record van 17,8 miljard dollar. Daar tegenover staan de minder goede resultaten voor het eerste kwartaal.

De markt reageerde gemengd op de bekendmaking van de resultaten over het eerste kwartaal bij de fusiemaatschappij TechnipFMC. De tegenvallende cijfers werden gelukkig gecompenseerd door een positieve verrassing van het orderboek. TechnipFMC is een groep met ruim een beurskapitalisatie van 8 miljard euro, een omzet van 12,5 miljard dollar (afgerond 11,5 miljard euro) in 2018 en bijna een orderboek van 18 miljard dollar (circa 16 miljard euro). Dat betekent in omzettermen een vierde plaats bij de beursgenoteerde oliedienstenbedrijven. De fusie moet vanaf 2019 jaarlijks 450 miljoen euro (voorheen 400 miljoen) synergievoordelen opleveren.

...