Belangrijk voor de Boskalis-aandeelhouder is niet alleen de sterke financiële positie en de geruststellende vooruitzichten voor 2021, maar ook de gunstige perspectieven daarna.

Het belangrijkste nieuws over en voor Boskalis kwam niet van de kwartaalupdate, maar uit Egypte. Daar bekrachtigde president Abdul al-Sisi de beslissing om het Suezkanaal verder te verbreden over een lengte van 40 kilometer. Het contract heeft een waarde van meer dan 1 miljard dollar. Of Boskalis het contract of een deel ervan in de wacht kan slepen, is afwachten. Al heeft het wel goodwill gecreëerd doordat de divisie Towage & Salvage (voorheen Smit Internationale) het gigantische containerschip Ever Given, dat het Suezkanaal dagenlang blokkeerde, weer vlot trok. Dat was ook de directe aanleiding voor de Egyptische beslissing. Zelfs als Boskalis het contract niet binnenhaalt, is dat goed nieuws. Het zal heel wat baggerschepen wegtrekken van andere projecten en een positief prijseffect hebben voor de hele sector. Dat bevestigt nogmaals dat de sector weer aan de beterhand is, al heeft de covid-19-pandemie nog altijd een negatieve impact op de werking. De update over het eerste kwartaal was bemoedigend. Vorig jaar werd een min of meer stabiele omzet gedraaid: 2,525 miljard euro (halfweg 1,26 miljard euro) tegenover 2,645 miljard euro in 2019. Dat is een daling met 4,5 procent. De omzet ligt in lijn met de gemiddelde analistenverwachting van 2,53 miljard euro. In het eerste kwartaal van 2021 lag de omzet ook in de buurt van die van 2020, alleen was de rendabiliteit wat hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook dat ligt in de lijn met het beeld van het boekjaar 2020. De recurrente (zonder eenmalige elementen) bedrijfskasstroom (rebitda) kwam ondanks de lagere omzet vorig jaar uit op 404 miljoen euro of een toename met 7,5 procent tegenover het cijfer van 375,8 miljoen euro van 2019. Het was ook 4,8 procent beter dan de analistenconsensus van 385,6 miljoen euro. Voor het volledige boekjaar mikt de bedrijfsleiding van Boskalis op een vergelijkbaar cijfer als in 2020.Een belangrijk aandachtspunt is het orderboek. Dat stelt gerust en geeft zelfs reden tot optimisme. Eind december stond het orderboek op 5,31 miljard euro, een recordcijfer tegenover 4,4 miljard euro op 30 september. De fraaie stijging was een gevolg van het binnenhalen van het grootste order ooit: de ontwikkeling van een tweede luchthaven in de Filipijnse hoofdstad Manila. De tradingupdate geeft aan dat het orderboek eind maart verder is opgelopen tot 5,6 miljard euro. Dat is het beste nieuws uit de mededeling. Het geeft een solide basis voor verdere groei. Niet alleen voor 2021 en 2022, maar ook daarna. Over het boekjaar 2020 kon probleemloos een brutodividend van 0,50 euro per aandeel worden uitgekeerd. Er is ook ruimte voor de inkoop van eigen aandelen. Boskalis heeft een nettokaspositie, al is die onder meer door een hoger investeringsbudget dit jaar (350 miljoen euro) en de dividenduitkering teruggelopen van 439 miljoen euro eind december 2020 naar 275 miljoen euro. Dat is nog altijd ruim 2 euro per aandeel. We denken dat dat in de loop van het jaar kan worden opgetrokken.ConclusieBelangrijk voor de Boskalis-aandeelhouder is niet alleen de sterke financiële positie en de geruststellende vooruitzichten voor 2021, maar ook de gunstige perspectieven daarna, gezien het almaar oplopende orderboek. Het aandeel blijft in onze ogen nog altijd te goedkoop en we verwachten de komende twaalf maanden een verdere herwaardering. In 2010 werd nog 2,3 keer de boekwaarde betaald tegenover 1,6 keer vandaag. Het advies blijft positief en het aandeel blijft in de voorbeeldportefeuille. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1B Koers: 27,86 euroTicker: BOKA NAISIN-code: NL0000852580Markt: Euronext AmsterdamBeurskapitalisatie: 3,61 miljard euroK/w 2020: 39Verwachte k/w 2021: 26Koersverschil 12 maanden: +75%Koersverschil sinds jaarbegin: +22%Dividendrendement: 1,8%