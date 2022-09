Filip Balcaen heeft aan Recticel nog geen financiële vreugde gehad, maar de vennootschap wel de kans gegeven een nieuw groeitraject in isolatie uit te stippelen.

Na een forse koersklim staan de aandeelhouders weer met beide voeten op de grond. De schuimrubberproducent Recticel kon de verhoopte groei van de bedrijfskasstroom (ebitda) niet laten zien en werd daarvoor afgestraft.

...

Na een forse koersklim staan de aandeelhouders weer met beide voeten op de grond. De schuimrubberproducent Recticel kon de verhoopte groei van de bedrijfskasstroom (ebitda) niet laten zien en werd daarvoor afgestraft.Weinig bedrijven zijn zo veranderd in een jaar. Het maakte van Recticel een uitblinker op Euronext Brussel. Maar gebeurtenissen in juni en augustus brachten daar verandering in. Op 20 juni gaf de Ierse sectorkampioen Kingspan een serieuze terugval aan in de bestellingen in april en mei, zodat de vooruitzichten voor de tweede jaarhelft werden getemperd. Het deed de koers van Kingspan naar beneden donderen, en ook andere bouwaandelen, zoals Recticel, gingen flink achteruit. Op 26 augustus kon de schuimrubberproducent niet bekoren met de halfjaarcijfers, zodat de beurskoers zakte tot het niveau van rond Hemelvaart 2021. Toen kwam het nieuws dat de Oostenrijkse concurrent Greiner het controlebelang van 27 procent van Bois Sauvage had overgekocht tegen 13,5 euro per aandeel. Dat was verrassend. Tegen die prijs deed Greiner ook een bod om de resterende aandelen van Recticel. Alleen stond de koers toen constant boven de biedprijs van 13,5 euro. De bedrijfsleiding en de raad van bestuur hadden de aandeelhouders opgeroepen niet op het Greiner-bod in te gaan. De bedrijfstop zocht naar een tegenzet. Die kwam er met de verkoop van de afdeling Engineered Foams aan het Amerikaanse Carpenter. De aandeelhouders keurden de verkoopt op 6 december goed, maar er zijn wel bezwaren van de Britse antitrustautoriteit CMA naar boven gekomen. Daardoor heeft de verkoop vertraging opgelopen. Greiner had de participatie in Recticel precies voor de Engineered Foams-divisie gekocht. Recticel focust nu op het groeipotentieel in isolatie, een activiteit waarin Greiner niet of nauwelijks aanwezig is. De Oostenrijkers vonden een luisterend oor bij Filip Balcaen. Zijn holding Spring Holdco BV (Baltisse) controleert 27,2 procent van Recticel. Greiner moet tevreden zijn met een mooie meerwaarde en Balcaen laat CEO Olivier Chapelle toe zijn groeistrategie in isolatie te ontplooien. De bedrijfsleiding heeft een overeenkomst gesloten met Innova Capital voor de overname van Trimo, een Sloveense producent van isolatiepanelen. Dat is een drievoudige versterking voor Recticel: een uitbreiding richting Centraal-Europa, een nieuw segment met de intrede in isolatiepanelen en de toevoeging van minerale wol als grondstof. De weinig groeiperspectieven biedende afdeling Slaapcomfort werd aan Aquinos verkocht. Recticel sprak eerder de ambitie uit voor een omzetverdubbeling tegen 2025 te gaan. In de eerste helft van 2022 maakte de omzet een sprong van 19,4 procent, van 229,7 naar 274,3 miljoen euro, waarvan 15,6 procent organische groei. Dat is beduidend beter dan de analistenverwachting. De aangepaste bedrijfskasstroom (ebitda) klom van 22,4 naar 29,2 miljoen euro, maar de toename was beperkter dan de analistenprognose. Het management gaf geen prognose voor het volledige boekjaar.ConclusieFilip Balcaen heeft aan Recticel nog geen financiële vreugde gehad, maar de vennootschap wel de kans gegeven een nieuw groeitraject in isolatie uit te stippelen. Het aandeel kreeg dit jaar een pittige waardering mee, wat bij ons een adviesverlaging uitlokte. Maar door de dubbele schok van Kingspan en de halfjaarresultaten staat de koers weer 40 procent lager. Tegen iets meer dan 1 keer de boekwaarde voor een bedrijf dat uitzicht heeft op een nettokaspositie en een beter groeiprofiel op middellange termijn vinden we de waardering weer aantrekkelijk. We verhogen het advies.Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 13,30 euroTicker: REC BBISIN-code: BE0003656676Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 749 miljoen euroK/w 2021: 18Verwachte k/w 2022: 22Koersverschil 12 maanden: -10%Koersverschil sinds jaarbegin: -26%Dividendrendement: 2,2%