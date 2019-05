Operationeel gaat Recticel door een dal, maar het management ziet beterschap in de tweede jaarhelft. Beleggers wikken de kansen op een volledig en hoger overnamebod van Kingspan.

Uit de tradingupdate over het eerste kwartaal blijkt nog eens dat Recticel sinds het derde kwartaal operationeel in een neergaande lijn zit. Maar dat verhinderde niet dat de beurskoers furore maakt. Sterker zelfs: het aandeel behoort dit jaar tot de drie grootste stijgers op Euronext Brussel. Op 16 april zat er zelfs een klim van bijna 21 procent in, toen het aandeel te laat werd geschorst en het nieuws al was doorgesijpeld dat Kingspan bereid was 700 miljoen euro op tafel te leggen voor de divisies Isolatie en Soepelschuim (waar het met Greiner al een kandidaat-koper voor had). De Ierse onderneming is geen onbekende voor de polyurethaanproducent, want in 2010 deed ze al eens een overnamepoging.

...