Operationeel gaat Recticel door een dal. De versnelling van de omzetdaling is wel gestopt, maar nu komt de winstgevendheid onder druk, met een winstwaarschuwing tot gevolg.

Het worden spannende weken voor Olivier Chapelle, de CEO van Recticel. Al enkele jaren probeert hij de afdeling Automobiel Interiors te verkopen. In de loop van het jaar dacht iedereen dat dat proces on hold was gezet door de moeilijke omstandigheden in de auto-industrie. Maar zowel bij de bekendmaking van halfjaarcijfers als bij de tradingupdate over het derde kwartaal bleek dat het verkoopproces nog altijd aan de gang is en dat er nog voor het eindejaar duidelijkheid komt of het proces succesvol kan worden afgerond. Het zou voor Chapelle toch gezichtsverlies zijn als hij moet aankondigen dat de verkoop andermaal niet doorgaat.

...